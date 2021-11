Ardnahoe Distillery jetzt offiziell mit Scotch Whisky

Die Ardnahoe Distillery kann seit heute ganz offiziell, nach der gesetzlich vorgeschrieben Reifezeit, ihre Spirituose auch Whisky nennen. Denn vor drei Jahren füllte die jüngste Brennerei auf Islay das erste Fass mit ihrem Destillat ab. Bis wir die erste Abfüllung aus der Brennerei des Familienunternehmens Hunter Laing & Co. in den Händen halten können, werden wir allerdings wohl noch etwas warten müssen. Im Februar 2019 stellte Hunter Laing ganz unverbindlich den ersten abgefüllten Whisky für Winter 2023 in Aussicht, also fünf Jahre nach der ersten Fassbefüllung.

Wir gratulieren der Ardnahoe Distillery ganz herzlich zum Erreichen dieses Meilensteins und sehen der erste Abfüllung schon ganz gespannt entgegen.