Der US Zoll Hammer – „We made a deal!“: Schlumberger senkt die Preise für Heaven’s Door

In der turbulenten Zeit, was den Handel mit den USA betrifft, bringt der deutsche Importeur für die Whiskys von Bob Dylan, Heaven’s Door – eine so überraschende wie gute Nachricht: Schlumberger hat angekündigt, dass die Preise der Core Range für den deutschen Markt mit sofortiger Wirkung gesenkt werden – und das zum Teil deutlich.

Mehr zu den Preissenkungen hier:

Mai 2025 – Breaking News aus Meckenheim: Schlumberger made a deal! Anfang April sorgte US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung umfassender Importzölle weltweit für Aufsehen. Die Antwort aus Deutschland und der EU ließ nicht lange auf sich warten: Gegenzölle, unter anderem sehr wahrscheinlich auch auf amerikanischen Whiskey. Während das für die meisten amerikanischen Whiskeys eine satte Preissteigerung bedeuten dürfte, hat die Schlumberger Gruppe es geschafft, für ihre Marke Heaven´s Door einen Deal auszuhandeln und den Preis für die einzelnen Abfüllungen dauerhaft zu senken.

Ein Insider bei Schlumberger sagte dazu Folgendes: „Wir haben einen Deal gemacht! Es ist ein großartiger Deal! Kein anderer hätte den Deal machen können, aber wir haben es geschafft! Und wir sind die Einzigen, die das geschafft haben. Es waren harte Verhandlungen, aber am Ende war klar, wir werden es hinbekommen. So einfach ist das und einfacher geht es nicht. Für Heaven´s Door bricht das goldene Zeitalter an! Dieser Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen als Tag des Neuanfangs. Make Heaven´s Door great again!“

Ab sofort kann jeder von den neuen Preisen profitieren und mit Heaven´s Door, dem neuenCraft Whiskey der Angel´s Envy Gründer, durchstarten, oder um es noch einmal mit den Worten unseres Insiders zu sagen: „Make Heavens´s Door great again!”

Die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen im Überblick:

Heaven’s Door Straight Rye: 59,00 € statt bisher 62,00 €

59,00 € statt bisher 62,00 € Heaven’s Door Straight Bourbon: 44,99 € statt bisher 62,00 €

44,99 € statt bisher 62,00 € Heaven’s Door Double Barrel: 54,00 € statt bisher 74,00 €

Heaven’s Door wurde 2018 in Zusammenarbeit mit der Musikikone Bob Dylan gegründet. Die Marke verbindet Dylans künstlerische Vision mit traditioneller Whiskeyherstellung und bietet eine Auswahl handgefertigter Whiskeys, darunter Straight Bourbon, Double Barrel und Straight Rye. In der Pleasureville Distillery in Kentucky entstehen auf einem geschichtsträchtigen Gelände in Small-Batch-Produktion charakterstarke Whiskeys mit Persönlichkeit. Optisch bestechen die Flaschen durch ihr einzigartiges Design, inspiriert von Dylans geschmiedeten Eisentoren aus seinem Studio Black Buffalo Ironworks.

Mit limitierten Editionen wie der „Bootleg Series“, die seltene Whiskeys in kunstvoll gestalteten Flaschen präsentieren, unterstreicht Heaven’s Door den Anspruch, Kunst und Handwerk zu vereinen. Die Marke steht für Qualität, Kreativität und die Verbindung von Musik, Kunst und Whiskeytradition.