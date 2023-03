Vom 24. bis zum 26. März findet in diesem Jahr wieder die Nürnberger Whiskymesse „The Village“ statt, die nach eigenen Angaben größte deutsche Whiskymesse- Erstmals auf dieser Veranstaltung wird die HeiligenBergFeld Distillery teilnehmen, und veröffentlicht anlässlich dieser Premiere auch die ihre Einzelfass-Abfüllung „Village I„.

Näheres zur HeiligenBergFeld Distillery und ihrem Bottling „Village I“ finden Sie in den Infos, die wir von der Brennerei erhalten haben:

Die HeiligenBergFeld Distillery erstmals bei The Village“

Zu ihrem Premieren-Auftritt bei der Nürnberger Whiskymesse präsentiert die Brennerei ihre Single Cask Abfüllung „Village I“

Die HeiligenBergFeld Distillery ist die erste Whiskybrennerei im malerischen Hochland (641 Meter) der Region Starnberg/Ammersee. Geprägt durch die Seenlandschaft im Alpenvorland, deren klares Wasser und das bayerische Malz, entsteht hier seit 2018 in Handarbeit ein unverwechselbarer Single Malt Whisky.

Die Reifung des Whiskys erfolgt ausschließlich in exklusiven First-Fill Fässern wie z.B. Sherry Oloroso, Pedro Ximenez, Amontillado, Palo Cortado, Portwein, Madeira, Marsala, Rum oder Banyuls. Wir konzentrieren uns allein auf Small Batch und Single Cask Abfüllungen, meist in Fassstärke. Brennereiführungen und Whiskytasting sind auf Anfrage möglich.

In 2022 haben wir 2 Goldmedaillen bei der Swiss Spirits Review gewonnen.

Nun steht für unsere Whiskybrennerei eine Premiere an! Wir sind zum ersten mal auf der Nürnberger Whiskymesse „The Village“ (24 – 26 März 2023) und haben extra dafür eine Single Cask Abfüllung „Village I“ am Start.

HeiligenBergFeld „Village I“

Bavarian Single Malt Whisky

Gereift in einem Pedro Ximénez Fass

Fassstärke mit 58,8 % Alk. vol.

420 Flaschen

destilliert im Dezember 2019

abgefüllt im März 2023

Diese Sonderabfüllung wird es zusammen am Stand von „Whisky For Live“ und der HeiligenBergFeld Distillery geben.