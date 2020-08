Do legst Di nieda – Gewinnen Sie 3x den brandneuen limitierten The Epicurean Munich Edition von Douglas Laing!

Bei Whiskyexperts können Sie nicht nur alles über die Welt des Whiskys aktuell und mit viel Liebe zum Thema aufbereitet nachlesen, sondern auch immer wieder etwas Besonderes zum Genießen gewinnen. Diesmal ist es ein Whisky, der mit diesem Gewinnspiel auch sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erblickt – eine Weltpremiere sozusagen.

Drei unserer Leserinnen und Leser können den brandneuen und limitierten The Epicurean Munich Edition gewinnen, ein Blended Malt aus Lowland Single Malts, der nach einem Rezept des Bar Manager im Münchner Little London Bar & Grill, Manolis Afordakos, komponiert wurde – nach einem Wettbewerb unter Münchner Barkeepern. Das Siegerrezept wurde nach einer Blindverkostung von Fred Laing höchstpersönlich ausgewählt.

Dieser fassstarke The Epicurean Munich Edition mit 53,6 % vol. ist auf die eigentlich lächerlich kleine Auflage von 600 Flaschen limitiert und daher nach dem offiziellen Erscheinen am 1. September wohl ratzfatz ausverkauft – umso schöner, dass wir drei Flaschen bei unserem Gewinnspielpartner Bremer Spirituosen Contor für unsere Leser sichern konnten.

Bevor wir Ihnen die Gewinnfrage stellen, möchten wir Ihnen den tollen Gewinn natürlich noch im Detail präsentieren:

The Epicurean goes München – Elite Barkeeper kreieren eigenes Rezept für die Bayrische Hauptstadt

Douglas Laing & Co enthüllen eine besondere Edition für den deutschen Markt – The Epicurean Munich Edition.

Wie kam es zu dieser ausgefallenen Special Edition?

Nun, natürlich wollten es die Deutschen es den Glasgowern und den Parisern nacheifern und eine eigene City Edition vom Epicurean kreieren. Dazu entwarf Douglas Laing ein eigenes „Be the Blender” Event, zu dem das Bremer Spirituosen Contor die führenden Barkeeper und Barchefs aus München eingeladen hat, um dort mit Sherry- und Bourbonfass gereiften Lowland Single Malts ein für die Stadt München repräsentatives Rezept herzustellen.

Die Competition fand in der Juliet Rose Bar in München statt und wurde vom Brand Ambassador von Douglas Laing, Stuart Baxter, dem Münchener Gastro-Ambassador des BSC, Matthias Billharz, und Arne Straßenburg vom BSC geleitet.

Am Ende bewertete eine Jury vor Ort die Whiskys – und die besten 3 Samples reisten dann mit Stuart zurück nach Glasgow, um von Fred Laing persönlich probiert zu werden. Fred Laing kürte daraufhin den Gewinner – die Epicurean Munich Edition von Manolis Afordakos.

Die Epicurean Munich Edition wurde mit einer natürlichen Fassstärke von 53,6% und ohne Färbung oder Kühlfiltration abgefüllt. Nur 600 Flaschen sind weltweit erhältlich, exklusiv über das Bremer Spirituosen Contor.

Und drei davon jetzt für unsere Leserinnen und Leser :-).

