Serge verkostet: Lagavulin 12yo Special Releases 2019, 2020 und Lagavulin 16yo

Der Klassiker aus der Destillerie, Lagavulin 16yo, tritt heute bei Serge Valentin gegen die beiden Special Releases aus den Jahren 2019 und (brandneu) 2020 an – und das Match der drei rauchigen Islay-Abfüllungen ist in jeder Phase auf hohem Niveau. Man tut sich nicht schwer zu erkennen, dass Serge die Destillerie Lagavulin per se schätzt, denn auch der Standard wird bei ihm hoch bewertet. Und die beiden Special Releases unterscheiden sich zwar im Geschmack, nicht aber in der (ausgezeichneten) Bewertung.

Hier die drei Abfüllungen der Verkostung von heute:

Lagavulin 16 yo (43%, OB, +/- 2019): 89 Punkte

(43%, OB, +/- 2019): 89 Punkte Lagavulin 12 yo 2007/2020 (56.4%, OB, Special Releases 2020, refill American oak casks): 91 Punkte

(56.4%, OB, Special Releases 2020, refill American oak casks): 91 Punkte Lagavulin 12 yo (56.5%, OB, Special Releases 2019, refill American oak): 91 Punkte