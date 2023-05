Douglas Laing & Co mit The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition #2

Douglas Laing & Co. veröffentlicht Batch 2 ihres Remarkable Regional Malt The Gauldrons Sherry Cask Finish. Der Campbeltown Blended Malt ist eine Mischung aus Single Cask Single Malts dieser Region, die lange in spanischen Sherryfässern reifen durften. Erhältlich ist The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition #2 ab diesem Monat in Deutschland für ca. 74 €, wie uns der deutsche Imprteur und Distributor, das Bremer Spirituosen Contor, in ihrer Presseaussendung mitteilte, und die Sie hier im Anschluss finden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Süß-salzige Grüße aus Campbeltown:

The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition #2 veröffentlicht

Bremen, 03.05.2023. Das Bremer Spirituosen Contor und das renommierte Familienunternehmen Douglas Laing & Co. aus Glasgow verkünden heute die Veröffentlichung der zweiten The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition in limitierter Auflage.



Im April letzten Jahres erschien die erste Sherry Cask Auskopplung als erste Limited Edition des Campbeltown Blended Malt, welcher seit 2017 die Reihe der Remarkable Regional Malts von Douglas Laing komplettiert. Insgesamt werden von der The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition #2 5.580 Flaschen erhältlich sein.



The Gauldrons ist von den gleichnamigen dunklen Sandbuchten an der Westküste von Campbeltown inspiriert und bedeutet wörtlich „Bucht der Stürme“. An diesem Ort wurde König Robert the Bruce, nachdem er von seinen Feinden besiegt worden war, inspiriert, niemals aufzugeben. Er beobachtete eine Spinne, die trotz aller Widrigkeiten geduldig immer wieder ihr Netz aufbaute und schöpfte neuen Mut. Die Spinne ist zum Synonym für The Gauldrons geworden und zeigt sich auch auf dem Label dieser Edition.



The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition #2 ist in einer eleganten schwarzen Flasche mit geheimnisvoll dunklen und roten Highlights versehen, die die Reifung im Sherryfass symbolisieren. Die luxuriöse Geschenkverpackung mit dem charakteristischen Etikett im Apotheker-Stil vervollständigt die hochwertige Ausstattung der Abfüllung.



The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition #2 ist eine Mischung aus den besten Single Cask Single Malts aus der Region Campbeltown, die durch eine lange Reifezeit in spanischen Sherryfässern eine perfekte Balance zwischen einer Geschmacksexplosion aus dunklen Früchten und Gewürzen und den salzig-maritimen Noten, für die Campbeltown berühmt ist, aufweisen.



Emma Reid, The Gauldrons‘ Brand Manager, kommentiert die neue Version wie folgt:

„Wir freuen uns sehr, die zweite Abfüllung von The Gauldrons Sherry Cask Finish auf den Markt zu bringen. Die Marke The Gauldrons zelebriert die glanzvolle Geschichte von Campbeltown als Whisky-Region und diese Abfüllung unterstreicht das Engagement von Douglas Laing, das Beste aus Campbeltown zu präsentieren. Aufbauend auf dem Erfolg der letztjährigen Abfüllung bleibt diese Edition klassisch Campbeltown, mit einer maritimen Süße, die durch vollmundige Sherry-Noten von Gewürzen und dunklen Früchten ausgeglichen wird. Wir freuen uns darauf, ihn mit Whiskyfans auf der ganzen Welt zu teilen“

Die The Gauldrons Sherry Cask Finish Edition #2 wird ab Mai 2023 im Fachhandel und online zu einem Preis von ca. 74 €, erhältlich sein.

Tastingnotes

Nase: Salzige Torfnoten mit saftiger Gerste

Gaumen: Kräftige Torfnote voll frischem Rauch umspielt von einer feinen Süße und einem ölig-cremigen Mundgefühl

Finish: Lang und vollmundig mit mehr Torf und einer leicht fruchtigen Eleganz