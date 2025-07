Dublin Whiskey Distillery Company bringt ihre Marken über Charter Brands weltweit auf den Markt

Dublin’s Own und D.W.D. sind die Marken der Dublin Whiskey Distillery Company, die entgegen ihres Namens noch keine eigene Destillerie besitzt. Diese kennt man bei uns vielleicht dann, wenn man die irischen Flughäfen nutzt. Das soll sich nun ändern.

Die Dublin Whiskey Distillery Company hat Charter Brands beauftragt, die Whiskeys in eine ausgedehnte Distribution zu bringen. Bereits gesichert dafür sind die Märkte in Polen, der Ukraine, Kolumbien, Guatemala, Portugal und Costa Rica. Nun fokussiert man unter anderem auf Frankreich, Bulgarien, UK, Südafrika und Australien.

Diese Ambitionen kommen als Vorboten zweier Absichten der Dublin Whiskey Distillery Company: Man will erstens eine eigene Brennerei um Umkreis von Dublin bauen und die Produkte selbst herstellen, und zweitens eine Reihe von irischen Single Malts auf den Markt bringen.

Ein Statement von Lorcan Rossi, den CEO der Dublin Whiskey Distillery Company:

“Not only do Charter Brands provide access to key international markets, their proven sales expertise is complemented by their strong brand building capabilities.

“We very much look forward to working with the Charter Brands team, amplifying our brand’s reach and establishing DWD once again as a recognised leader in the Irish whiskey industry.”