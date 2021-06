Duncan Taylor mit neuem senior manager

Der unabhängige Whisky-Hersteller Duncan Taylor Scotch Whisky kann in seinem mangerment einen Neuzugang vermelden. Ian Logan, fast 21 Jahren für den Chivas Brothers tätig, wechselt in eine leitende Position. Er wird zukünftig als senior manager of whisky and hospitality bei Duncan Taylor tätig sein.

Zwei weitere Neuerungen kann Duncan Taylor ebenfalls noch bekannt geben. In der Nähe seines Hauptsitzes in der King Street in Huntly wird ein neues Lagerhaus erreichtet. Und der unabhängige Abfüller ist jetzt auch Hotelbesitzer. In dieser Woche erwarb Duncan Taylor für etwa £1.25 (nicht ganz 1,5 Millionen €) das Castle Hotel in Huntly. Das Vier-Sterne-Hotel war mehr als 20 Jahre unter der Leitung von Andrew & Linda Meiklejohn und liegt in der Speyside, und stellt auf ihrer Website die direkte Nähe zu den Destillerien Glenfiddich, Strathisla und The Macallan heraus.