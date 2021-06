Neu: Bladnoch 19 yo PX Sherry

Die neueste Abfüllung der Lowland-Brennerei Bladnoch kündigten wir für den Herbst an. Doch nun müssen wir auf den ersten Bladnoch aus einen Pedro Ximénez Fass dann doch nicht so lange warten. Der Bladnoch 19 yo PX Sherry ist seit gestern um 10.00 Uhr im Online-Shop der Brennerei für £180 erhältlich. Die Bestellmöglichkeit der diesjährigen Abfüllung der Annual Release-Reihe scheint allerdings an eine Lieferadresse in Groß-Britannien gekoppelt zu sein.

Bladnoch 19 yo PX Sherry kam mit 46,7 % Vol. in die Flaschen und in seiner natürlichen Farbe wie auch ohne Kühlfiltrierung. Die offiziellen Tasting Notes versprechen Noten von dunklen Lakritzstangen, getrockneten Aprikosen und wärmender Muskatnuss.