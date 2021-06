Neu: Spirit of Yorkshire Distillery veröffentlicht Filey Bay Peated Finish

Nach Filey Bay Sherry Cask Finished im letzten Jahr (wir berichteten) veröffentlicht die englische Brennerei Spirit of Yorkshire Distillery in diesem Jahr eine Abfüllung mit einem torfigen Einfluss. Für ihr Filey Bay Peated Finish vermählte sie zwei Destillat-Stile der Brennerei aus einer kleinen Auswahl von Bourbonfässern, die dann eine weitere Reifung in peated casks und so eine subtile Noten von Torf-Rauch erhielten.

Joe Clark, Whisky Director bei der Spirit of Yorkshire Distillery, kommentierte die Veröffentlichung:

“Opinions can sometimes be divided on peated whisky, and this release strikes very much at the middle ground for those who love peated whisky and those who are not so sure. Our Peated Finish is all about balance – it’s the perfect dram for any whisky fan.”