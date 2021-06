Nur bis Sonntag: Gewinnen Sie mit Kirsch Import 3x den Glencadam 10yo plus den Glencadam Reserva Andalucía!

Anfang Mai haben wir ihn zu unserem Whisky des Monats gekürt – und jetzt können sie ihn und eine weitere feine Abfüllung aus der Highland-Brennerei Glencadam gewinnen: Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosen wir insgesamt gleich drei Packages mit dem Glencadam 10 und dem Glencadam Reserva Andalucía.

Aber beeilen Sie sich – das Gewinnspiel läuft nur noch bis Sonntag, also jetzt mitmachen!

Bevor wir Ihnen die Gewinnfrage stellen (die Sie durch das Lesen dieses Artikels sicher problemlos beantworten können), hier noch Informationen zu der traditionsreichen Destillerie in den schottischen Highlands und ihren Whiskys:

Glencadam: 180 Jahre bis zum eigenen Whisky

Als die ersten von Pferden gezogenen Omnibusse durch Londons Straßen fuhren und die britische Hauptstadt Peking den Rang als größte Metropole der Welt ablief, öffneten sich im Städtchen Brechin in den östlichen Highlands die Tore einer neuen Whiskybrennerei: Glencadam. Wir schreiben das Jahr 1825 – kurz nach dem Excise Act, das Destillieren von Whisky ist legal und nimmt immer mehr Fahrt auf. Und dennoch: Es sollte rund 180 Jahre dauern, bis die kleine Destillerie mit den roten Türen und Fensterrahmen ihren ersten eigenen Single Malt auf den Markt brachte.

Geheimtipp: Traditionelle Single Malts für Entdecker

Vor etwa 15 Jahren war es so weit und Glencadam trat aus dem Schatten der Blend-Industrie auf die Bühne der Originalabfüller. Ihr Image als „hidden gem“ hat sich die Highland-Brennerei aber bis heute bewahrt und eine treue Fangemeinde um ihre langsam wachsende Range von 10 bis 25 Jahre alten Single Malts sowie Single-Cask-Abfüllungen aufgebaut. Sie alle entstehen wie zur Gründerzeit der Destillerie: traditionell, mit Liebe zum Detail – und dem berühmten Quellwasser aus den Moorans Mountains, das Glencadam Whisky seine Cremigkeit verleiht.

Weich, cremig, authentisch: Glencadam Single Malt

Vom süffigen Glencadam Origin 1825 über fruchtige Portwein- und Sherry-Finishes bis hin zu Goldgewinnern: Glencadam hat eine vielseitige Range an nicht-rauchigen Single Malt Whiskys aufgebaut. Seit den Anfängen der Brennerei stehen dafür lediglich zwei Pot Stills zur Verfügung. Deren Besonderheit: Die Lyne-Arme verlaufen in einem Winkel von 15 Grad nach oben und nicht nach unten. Dies trägt dazu bei, eine besonders zarte und weiche Spirituose zu erzeugen. Alle Single Malts mit Altersangabe werden mit 46% vol. abgefüllt – und zwar weder kühlfiltriert noch gefärbt, für ein authentisches Erlebnis.

Wir verlosen drei Sets, bestehend aus je einer Flasche des vollmundigen Glencadam Reserva Andalucía und einer Flasche des Glencadam 10 y. o.!

Glencadam Reserva Andalucía, Highland Single Malt Scotch Whisky (46% vol, 0,7 Liter):

komplexe Reife in Bourbon- und Sherry-Fässern, intensives Finish in Oloroso-Sherry-Fässern aus Andalusien; vollmundig und weich mit reifen Früchten, Nougat und Vanille, Sultaninen und Karamell; weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Glencadam 10 y. o., Highland Single Malt Scotch Whisky (46% vol, 0,7 Liter):

naturbelassener, traditionell hergestellter Single Malt in idealer Trinkstärke; Geheimtipp für Fans von Highland Scotch; spritzig-frischer Whisky mit Zitrus- sowie tropischen Früchten, sanfter Vanille, Brioche mit Zesten und Muskat; weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Und so gewinnen Sie eines der 3 Packages mit dem Glencadam 10 und dem Glencadam Reserva Andalucía:

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: Wann wurde die Destillerie Glencadam gegründet?

a. 1066

b. 1825

c. 2017

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Glencadam“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 13. Juni 2021, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 14. Juni 2021 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Glencadam“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 13. Juni 2021, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 14. Juni 2021 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team