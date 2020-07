Edrington Group: Gewinne im Geschäftsjahr 2019, Warnung vor signifikantem Rückgang 2020

Die Edrington Group, Besitzer von Macallan, Highland Park und Glenrothes sowie von Famous Grouse, konnte laut eigenen Angaben das Geschäftsjahr 2019, das mit 31. März 2020 endete, mit einem Plus von 6 Prozent beim Gewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode beenden. Macallan war dabei der Gewinntreiber, für Highland Park und Glenrothes scheint das Jahr eher durchwachsen gewesen zu sein. Famous Grouse konnte die Nr. 1 Position in UK als Blend festigen, allerdings ist die Kategorie im Gesamten eher auf dem Rückzug.

Ganz und gar nicht optimistisch ist man aber für das laufende Jahr und warnt vor einem signifikanten Rückgang des Verkaufs und damit des Gewinns. Man hat darauf mit einem Zurückfahren der Ausgaben reagiert, um diese Zeit gut durchsteuern zu können. Generell sieht man sich nach den Worten des CEOs Scott McCroskie gut aufgestellt, um mit den geänderten Markt- und Konsumbedingungen umgehen zu können:

I believe the business is well-equipped to respond to changes in both consumer preferences and the channels through which spirits are sold. Fundamentally, our capabilities are strong, and our brands are in good health and remain desirable to consumers..