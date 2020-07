PR: Neues von Kirsch Import: Signatory for Germany, Duncan Taylor Whiskys, Willowburn

Schöne (und zahlreiche) Neuheiten hat wie fast jede Woche Kirsch Import zu bieten – so zum Beispiel fünf exklusiv für Deutschland abgefüllte Bottlings von Signatory, Neuheiten in den Serien The Octave, Rare Auld Grain und Dimensions von Duncan Taylor (zwei davon exklusiv für Kirsch Import und damit für Deutschland) sowie einen neuen Willowburn aus der Hammerschmiede im Harz.

Hier gleich ohne viel Vorrede die Neuheiten mit allen relevanten Informationen dazu – wie immer ohne Angabe des Preises, denn diesen erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Für anspruchsvolle Whisky-Käufer: Fünf neue Abfüllungen von Signatory Vintage

Ein kleines Luxus-Hotel in Edinburghs Osten ist der Startpunkt von Andrew Symingtons Karriere in der Whisky-Branche. Als Assistant Manager bekam er die Aufgabe, herausragende Tropfen aufzuspüren – die Geburtsstunde für Symingtons Faszination für individuelle Einzelfassabfüllungen. Exklusive Fässer schottischer Destillerien füllt er seit 1988 unter dem Label der „Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd.“ ab.



Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Signatory Vintage ermöglicht es uns, eigene limitierte Abfüllungsreihen für unsere Kunden auf den Markt zu bringen. Dazu gehören auch die folgenden fünf Abfüllungen. Die Single Malts basieren auf herausragenden Fässern aus den Lagerhallen des schottischen Bottlers und sind durchgängig in Fassstärke abgefüllt. Diese und weitere Details für anspruchsvolle Whisky-Käufer, liefern die von uns entwickelten Etiketten.



Neben einem 11-jährigen Vintage-Whisky von Balmenach aus der Un-Chillfiltered Collection sind zwei fruchtige Abfüllungen aus Fässern der Linkwood Distillery dabei – einmal 9 Jahre im verkohlten Wein-Hogshead gereift, einmal 13 Jahre gereift mit Finish im Sherry Butt. Dazu gesellen sich ein 12 Jahre alter Glenburgie aus dem Sherry Butt sowie ein intensiver Single Malt von Glenlivet, der 13 Jahre in einem der viel gelobten First Fill Sherry Butts der Destillerie reifen durfte.

Linkwood 2010/2020

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky



9 Jahre

Dest. 05/2010

Abgef. 03/2020

Fass-Typ: verkohltes Wein-Hogshead

Fassnr. 306203

283 Flaschen

58,1 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2006/2020

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky



13 Jahre

Dest. 12/2006

Abgef. 02/2020

Fass-Typ: Sherry Butt

Fassnr. 7

701 Flaschen

58,5 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenburgie 2007/2019

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 06/2007

Abgef. 10/2019

Fass-Typ: Sherry Butt

Fassnr. 900078

583 Flaschen

64,4 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlivet 2006/2020

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky



13 Jahre

Dest. 10/2006

Abgef. 01/2020

Fass-Typ: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 901045

638 Flaschen

63,6 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balmenach 2008/2020 – Vintage 2008

Signatory Vintage The Un-Chillfiltered Collection



11 Jahre

Dest. 10/2008

Abgef. 01/2020

Fass-Typ: Hogshead

Fassnr. 345

286 Flaschen

59,6 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Kompromisslose Premium-Whiskys: The Octave, Rare Auld Grain und Dimensions von Duncan Taylor

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von der Arbeit der unabhängigen Abfüller mit einer der weltweit größten Fass-Sammlungen: Komplex, authentisch und kompromisslos hochwertig sind die Abfüllungen. Derzeit stehen 14 verschiedene Whisky-Serien zur Auswahl, u. a. The Octave, Dimensions sowie Rare Auld Grain, zu denen die Whiskys in dieser Woche gehören.



Aus der Octave-Reihe mit dabei sind zwei Exklusiv-Abfüllungen für die Kunden von Kirsch Import: je ein 11-jähriger Single Malt aus der insularen Tobermory Distillery sowie von Dailuaine aus der Speyside. Beide erhielten ein dreimonatiges Finish in den für die Serie namensgebenden kleinen Oktav-Fässern.



Den 12 Jahre gereiften Rare Auld Single Grain Scotch destillierte einst Girvan. Mit 17 Jahren der Älteste der Runde: ein Single Malt der Dimensions-Reihe aus dem Sherry-Fass von Bunnahabhain, der gelungen den Einfluss individueller Fässer demonstriert.

Tobermory 2008/2020

The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Oktav-Fässer

Fassnr. 1626713

96 Flaschen

54 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 2009/2020

Duncan Taylor: The Octave Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



11 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2020

Fass-Typ: Eichenfässer, Oktav-Fässer

Fassnr. 10926813

80 Flaschen

54 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Girvan 2007/2020

Duncan Taylor: Rare Auld Grain Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 05/2007

Abgef. 04/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry-Eichenfässer

Fassnr. 210003

150 Flaschen

55,8 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2002/2020

Duncan Taylor: Dimensions



17 Jahre

Dest. 10/2002

Abgef. 05/2020

Fass-Typ: Ex-Sherry-Eichenfässer

Fassnr. 383213

240 Flaschen

54,2 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aromenlawine aus dem Harz: Willowburn Ember 2020

Seit 2002 kommt Single Malt auch aus dem Harz. Das Team der Brennerei Hammerschiede schafft in 100 Prozent Handarbeit verschiedene Reihen anspruchsvoller Whiskys made in Germany. Die hohe handwerkliche Qualität, die beeindruckende Fassvielfalt und Experimentierfreude der Harzer findet Beachtung von höchster Stelle: Gleich fünf Abfüllungen erzielten in Jim Murray’s Whisky Bible 2016 über 90 von 100 möglichen Punkten.



In der Willowburn Range werden Freunde von würzig-aromatischen Single Malts fündig. Das Gerstenmalz für diese Whiskys wird zu 25 bis 50 Prozent über Torf oder Holz geräuchert und die Destillate lagern in handverlesenen Süd- und Likörweinfässern. Die limitierte Jahrgangsedition 2020 punktet mit einer besonders großen Fassvielfalt: ehemalige Sherry-, Moscatel-, Amarone-, Malaga-, Port-, Marsala- und Claret-Fässer kamen bei der Reifung des komplexen Single Malts zum Einsatz.

Willowburn Ember 2020

Peated Hercynian Single Malt Whisky



Batch-Nr. 1

Abgef. 2020

Fass-Typ: ehemalige Sherry-, Moscatel-, Amarone-, Malaga-, Port-, Marsala- und Claret-Fässer

2876 Flaschen

45,9 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert