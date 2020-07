Neu von Macallan: The Macallan Double Cask 15yo, The Macallan Double Cask 18yo

Zwei permanente Ergänzungen der neuen Core-Range von The Macallan gibt es zu vermelden: Die Destillerie in der Speyside hat heute den The Macallan Double Cask 15yo und den The Macallan Double Cask 18yo präsentiert. Beide stammen aus amerikanischen und europäischen Eichenfässern, die zuvor mit Sherry gefüllt waren und gesellen sich zum The Macallan Double Cask 12yo.

Der Macallan Double Cask 15yo ist mit 43% vol. abgefüllt und kostet ca. 135 Dollar, also in etwa 125 Euro. In der Nase soll er Anflüge von Toffee und Bratapfel zeigen, am Gaumen Rosinen und Fasswürze, im Finish dan Ingwer und Orangencreme.

Der Macallan Double Cask 18 Years Old ist ebenfalls mit 43% vol. abgefüllt und wird 330 Dollar pro Flasche kosten, also in etwa 300 Euro. In der Nase zeigt er laut Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker bei The Macallan, Notn von Muskatnuss und ingwer, am Gaumen Sultaninen, Weinachtskuchen und Karamell, im Finish dann wieder Ingwer und Fruchtzesten.