Eine Übersicht der Best of Show-Gewinner der San Francisco World Spirits Competition 2020

Die San Francisco World Spirits Competition 2020 ist gestern zu Ende gegangen, und wir bringen Ihnen hier eine Liste der whiskybezogenen Best of Show-Gewinner dieses Wettbewerbs (der auch für andere Spirits, die hier in unseren News nicht von Interesse sind, veranstaltet wird). Die Experten verkosteten in den Session fast 3000 verschiedene Spirituosen, und das sind die Gewinner im Bereich Whisky (Doppelgold und Gold werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Seite des Wettbewerbs gepostet):

Best In Show Whisk(e)y: The GlenDronach Revival 15 Year Old Single Malt Scotch, Scotland



Best In Show Brandy: Marie Brizard Anisette, France



Best In Show Liqueur: Château de Laubade Cask Strength Vintage 2000 Armagnac Bas Armagnac, France

Best Straight Bourbon: Woodinville Straight Bourbon, Washington, USA



Best Small Batch Bourbon – Up to 5 Years: Kings County Distillery Bottled-in-Bond Bourbon, New York, USA



Best Bourbon • Best Small Batch Bourbon • Best Small Batch Bourbon – 6 to 10 Years: Barrell Bourbon Batch 021 10 Year Old Cask Strength, USA



Best Small Batch Bourbon – 11 Years and Older: Eagle Rare 17 Year Old Kentucky Straight Bourbon, Kentucky, USA



Best Single Barrel Bourbon • Best Single Barrel Bourbon – Up to 10 Years: Baker’s Single Barrel Bourbon, Kentucky, USA



Best Special Barrel-Finished Bourbon: Bardstown Bourbon Company Collaborative Series „Phifer Pavitt Reserve“ Bourbon, Tennessee, USA



Best Craft Distiller Whiskey: ASW Distillery Maris Otter Single Varietal Single Malt Whiskey, Georgia, USA



Best Tennessee Whiskey: Davidson Reserve Tennessee Straight Sour Mash Whiskey, Tennessee, USA



Best Rye Whiskey: Parker’s Heritage Collection 13th Edition Rye Whiskey, Kentucky, USA



Best Canadian Whisky: Rare Perfection 15 Year Old, Canada



Best Other Single Malt Whiskey: Triple Eight Notch Nantucket Island Single Malt Whiskey, Maryland, USA



Best Single Grain Whiskey: Ohishi 10 Year Old Brandy Cask Matured Japanese Whisky, Kumamoto, Japan



Best Other Whiskey: Shin 10 Year Old Mizunara Oak Finished Malt Whiskey, Niigata, Japan



Best American Blended Whiskey: FEW American Whiskey, Illinois, USA



Best Flavored Whiskey: Catskill Provisions New York Honey Rye Whiskey, New York, USA



Best Blended Irish Whiskey: Hyde #6 Special Reserve Blended Irish Whiskey, Ireland



Best Irish Whiskey • Best Single Malt Irish Whiskey: Matt D’Arcy’s 17 Year Old Rum Finish Single Malt Whiskey, Ireland



Best Blended Scotch • Best Blended Scotch – Up to 15 Years: Buchanan’s DeLuxe 12 Year Old Blended Scotch, Scotland



Best Blended Scotch – No Age Statement: Johnnie Walker Blue Label Ghost & Rare Glenury Royal Blended Scotch, Scotland



Best Distillers‘ Single Malt Scotch – Up to 12 Years: Bunnahabhain 12 Year Old Single Malt Scotch, Islay, Scotland



Best Distillers‘ Single Malt Scotch – 20 Years and Older: Aultmore 21 Year Old Single Malt Scotch, Speyside, Scotland



Best Distillers‘ Single Malt Scotch – No Age Statement: Aberlour A’bunadh Single Malt Scotch, Highlands, Scotland



Best Independent Merchant Single Malt: Port Askaig 110 Proof Single Malt Scotch, Islay, Scotland



Best Blended Malt Scotch Whisky: Compass Box Whisky The Spice Tree Scotch, Scotland