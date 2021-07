Fettercairn pflanzt 13.000 schottische Eichen-Setzlinge für zukünftige Whiskys

In der Nähe der Destillerie hat Fettercairn auf dem Fasque Estate 13.000 Setzlinge der Eichensorten Quercus petraea und Quercus robur angepflanzt, um dort einen historischen Wald mit schottischer Eiche wiederzubeleben.

Die Destillerie, die 1824 gegründet wurde, macht dies nicht ohne (sinnvolle) Hintergedanken: Im Rahmen des eigenen Nachhaltigkeitsprogramms möchte man in etwas fernerer Zukunft Whisky anbieten, der in eigener schottischer Eiche reifen konnte.

Das Projekt fußt auf einer Idee, die Fettercairn Whisky Maker Gregg Glass schon vor 10 Jahren entwarf, der im Laufe der Zeit viel mit schottischer Eiche experimentierte und deren Potential er dadurch entdeckte. In den Lagerhäusern der Brennerei gibt es bereits Fässer aus schottischer Eiche, und eine erste Abfüllung aus diesen Fässern soll 2022 erscheinen.

Gregg Glass zu dem Projekt:

‘We’re laying down the roots for the future for our continued ethos as whisky makers and our passion and responsibility for the local environment. The Fettercairn Forest is another step in the journey of whisky making at this incredible Distillery.’