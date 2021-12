Forbes: Die besten Whisky-Neuerscheinungen 2021

Best of-Listen sind immer etwas sehr Subjektives, aber sie üben eine gewisse Faszination aus: Irgendwie möchte man doch ganz gerne immer wieder mal sehen, was andere Whiskygenießer als besonders empfinden – sei es, um sich selbst darin zu finden oder um etwas in der Liste zu vermissen.

So eine Möglichkeit haben Sie nun auch mit dem Artikel „The Best New Scotch Whisky Of 2021“ in Forbes, dem Magazin, das generell eine recht fundierte Berichterstattung über Whisky, und das eher im gehobenen Bereich, bietet. Hier hat der Journalist Brad Japhe ein Best of für die Neuerscheinungen bei Scotch Whisky im Jahr 2021 zusammengestellt.

Die Liste umfasst acht Einträge, sieben davon sind Single Malts, einer ist ein Blended Malt (zu keines Erstaunen einer von Compass Box). Zu jedem Whisky gibt es auch eine kurze Beschreibung die klar machen soll, warum der Autor den Whisky in die Liste aufgenommen hat. Von 80 bis 4000 Dollar reicht also die Preisrange der Abfüllungen – also für jede Brieftasche etwas.

Die acht „Preisträger“ sind die folgenden:

Aberlour — 2002 18 Year Old First Fill Sherry Cask #5417 Single Malt Scotch ($500)

— 2002 18 Year Old First Fill Sherry Cask #5417 Single Malt Scotch ($500) Bruichladdich — Octomore 12.3 Islay Single Malt Scotch ($400)

Octomore 12.3 Islay Single Malt Scotch ($400) Compass Box — No Name No. 3 Blended Malt ($160)

— No Name No. 3 Blended Malt ($160) The Dalmore — 12 year Old Sherry Cask Select ($80)

— 12 year Old Sherry Cask Select ($80) GlenAllachie — 12 Year Old Port Wood Finish Speyside Single Malt ($120)

— 12 Year Old Port Wood Finish Speyside Single Malt ($120) GlenDronach — 1993 Vintage Cask 7102 ($600)

— 1993 Vintage Cask 7102 ($600) Laphroaig — 2021 Càirdeas Pedro Ximénez Casks Islay Single Malt Scotch Whisky ($120)

— 2021 Càirdeas Pedro Ximénez Casks Islay Single Malt Scotch Whisky ($120) Talisker — Xpedition Oak 43 Year Old Single Malt ($4000)

Wenn Ihr Favorit in der Liste nicht enthalten ist, dann machen Sie sich nichts draus, sondern machen Sie ihre eigene Liste – eine schöne Art, das abgelaufene Whiskyjahr noch einmal Revue passieren zu lassen.

Für den Titel haben wir uns den teuersten der Whiskys aus der Liste herausgesucht – damit man diesen alten Talisker zumindest virtuell einmal vor Augen hat…