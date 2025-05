Gewinnen Sie den St. Kilian Exceptional – Mizunara und eine individuelle Tour durch die Destillerie in Rüdenau für 2 Personen!

Über unser neuestes Gewinnspiel freuen wir uns ganz besonders, denn diesmal dreht es sich um eine deutsche Whiskybrennerei, die auch international hohe Beachtung findet und einen wirklich außergewöhnlichen Preis: Die Destillerie St. Kilian in Rüdenau (sie veranstaltet vom 27. bis 28. Juni 2025 schon das 3. St. Kilian Whisky Festival – das Programm und Restkarten zu den Veranstaltungen finden Sie hier) stellt als unser Gewinnspielpartner einen einzigartigen Whisky zur Verfügung.

Gewinnen Sie eine 0,5-Liter-Flasche St. Kilian Exceptional – Mizunara im Wert von 249 Euro – und dazu eine individuelle Tour durch die Destillerie in Rüdenau für 2 Personen (für die Anreise müssen Sie dabei selbst sorgen, aber es zahlt sich mehr als aus!). Das Besondere am Whisky: er ist eine Komplettreifung(!!) im seltenen Mizunara-Fass, und kein Finishing.

Wie Sie gewinnen können? Einfach unseren Artikel hier zum Gewinnspiel aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Wir wünschen Ihnen viel Glück, viel Spaß und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Jetzt aber zunächst einmal Infos zur Brennerei und zu dem tollen Preis, den Sie gewinnen können:

Die Destillerie St. Kilian in Rüdenau

Im unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main treffen Whisky-Handwerk und Tradition auf modernste Technik und Innovation. 2012 von Andreas Thümmler gegründet, produziert St. Kilian Distillers seit 2016 mit größter Hingabe und Leidenschaft Single Malt Whisky nach schottischem Vorbild.

Hergestellt aus heimischem Malz sowie schottischem Torfrauchmalz aus den Highlands und doppelt destilliert in original schottischen Pot-Still-Kupferbrennblasen reifen die St. Kilian Whiskys in über 400 verschiedenen Fassgrößen und -typen inmitten der unberührten Natur des Odenwaldes.

Zum umfangreichen Produktportfolio zählen neben der dauerhaft verfügbaren Core Range limitierte Signature Editions mit individueller Fasszusammensetzung, exklusive Sondereditionen, Single Malts aus der Heavy Metal Serie, Whiskys aus der Bud Spencer und Terence Hill Reihe sowie aromatische Liköre auf New Make-Basis. Deutschlands wohl experimentierfreudigste Whiskybrennerei hat bereits über 250 Goldmedaillen bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt gewonnen sowie zahlreiche Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ erhalten.

Man produziert auf vom schottischen Unternehmen Forsyths für die Brennerei maßgeschneiderten Kupferstills – unter der Leitung des Master Distillers Mario Rudolf und seines hochkarätigen Teams.

Ihr Preis: Die 0,5-Liter-Flasche St. Kilian Exceptional – Mizunara und eine individuelle Tour durch die Destillerie in Rüdenau für 2 Personen

St. Kilian Distillers brachte im Mai 2023 eine exklusive Whiskyrarität auf den Markt: ein Single Malt Whisky, der vollständig in einem einzelnen, frischen Mizunara Eichenfass gereift ist. Die in verschiedenen Regionen Japans verbreitete Mizunara Eiche zählt zu den seltensten und teuersten Hölzern, die für die Reifung von Whisky verwendet werden. Das Holz für dieses 225 Liter fassende und mild getoastete Einzelfass hat ein Alter von etwa 250 Jahren. Es stammte aus den Wäldern der nordjapanischen Insel Hokkaido und wurde von erfahrenen Küfern sorgfältig gefertigt. Die Mizunara Eiche ist bekannt für ihre einzigartigen Aromen von Sandelholz, orientalischen Gewürzen und exotischen Früchten, die dem Whisky eine unverkennbare Note verleihen.

Dieses Meisterstück des Whiskyhandwerks spiegelt die vollendete Synergie von japanischer Finesse mit deutscher Destillierkunst wider und verspricht einen unvergleichlichen Geschmack sowie ein exquisites Genusserlebnis für anspruchsvolle Connoisseure. „Wir sind sehr stolz darauf, diese exklusive Whiskyrarität aus Mizunara Eiche präsentieren zu können“, freut sich Geschäftsführer Philipp Trützler. „Laut unseren Recherchen handelt es sich um den ersten, nicht-japanischen Single Malt Whisky, der in einem einzelnen, frischen, unbelegten Mizunara Eichenfass reifte. Ein wahrer Schatz für Whisky-Liebhaber und Sammler gleichermaßen.“ Das Ergebnis ist ein einzigartiger Geschmack von reifen Früchten und exotischer Melone gepaart mit wärmenden Eichennoten, orientalischen Gewürzen sowie duftenden Sandelholzaromen.

Master Blender Mario Rudolf mit einem Mizunara-Fass

Diese außergewöhnliche Mizunara Einzelfassabfüllung in Fassstärke ist auf 300 Flaschen limitiert. Sie verkörpert zugleich den Auftakt der neuen St. Kilian Exceptional Range, die den exklusivsten Single Malt Whiskys der deutschen Brennerei vorbehalten ist. Die hochwertige Whiskyrarität präsentiert sich in einer bedruckten 0,5 Liter Pot-Still-Glasflasche mit edler Verpackung, um gleichzeitig ihre Einzigartigkeit sowie Exklusivität zu betonen. „Nach zahlreichen Verkostungen von Abfüllungen mit Mizunara Finish wollten wir herausfinden, wie ein Whisky mit Mizunara Vollreifung schmecken wird“, sagt Master Blender Mario Rudolf. „Inspiriert von unserer Japanreise in 2017, belegten wir Mizunara Eichenfässer mit unseren milden sowie rauchigen New Make Spirits. Das vorliegende Ergebnis übertrifft dabei unsere Erwartungen und bestätigt die Magie, die dieses außergewöhnliche Holz entfacht.“

Tasting Notes:

Aussehen: Warmer Bernstein

Aroma: Eine betörende Fruchtsüße, getragen von reifer Birne, Aprikose und exotischer Melone, untermalt von buttrigem Sahnetoffee, aromatischem Sandelholz sowie orientalischen Gewürzen.

Geschmack: Fruchtig-süßer Start mit reifen Birnen, Äpfeln und Aprikosen, gleichzeitig wärmend mit würzigen Eichen- und Sandelholznoten sowie etwas Pfeffer, bevor die cremige Fruchtmelange wieder übernimmt.

Nachklang: Langanhaltend mit cremiger Fruchtmarmelade, begleitet von trockenen Sandelholzaromen sowie einem Hauch buttrigen Toffees.

Alkoholgehalt: 55,1 % vol

Zusätzlich gewinnen Sie Ihre private Tour in Rüdenau:

Die Destillerie gibt Ihnen eine individuelle Tour für 2 Personen durch die St. Kilian Whisky-Produktion inklusive Besichtigung des Private Cask Warehouse. Zudem Besuch der World Whisky Lounge mit über 1.000 Flaschen internationaler Whiskys mit kleiner Whisky-Verkostung sowie Besuch des Destillerie-Shops.

Und so gewinnen Sie die 0,5-Liter-Flasche St. Kilian Exceptional – Mizunara und eine individuelle Tour durch die Destillerie in Rüdenau für 2 Personen

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Welche Form von Reifung erhielt der St. Kilian Exceptional – Mizunara im japanischen Eichenfass?

A: eine Vollreifung

B: nur ein Finish

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „St. Kilian“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 8. Juni 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 9. Juni 2025 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner St. Kilian Distillers versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „St. Kilian“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 8. Juni 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 9. Juni 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und den St. Kilian Distillers sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von den St. Kilian Distillers versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team