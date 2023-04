Gewinnen Sie mit Whiskyexperts den neuen, kostbaren Bushmills 25yo Port Finish – ein Whiskey im Wert von über 800 Euro!

Was für ein Preis! Bei unserem neuesten Gewinnspiel verlosen wir einen Whiskey, der nicht nur brandneu und ausgesprochen kostbar ist, sondern dazu auch noch aus der ältesten lizensierten Destillerie der Welt stammt: Der Old Bushmills Distillery. Gerade erst vor einer Woche in Nürnberg durch Bushmills Master Blenderin Alex Thomas vorgestellt, können Sie dank unseres Gewinnspielpartners Eggers & Franke, der Importeur für die Whiskeys von Bushmills, den Bushmill 25yo gewinnen, eine fantastische Abfüllung, die satte 21 Jahre lang, seit 2001, in 1st Fill Port Pipes nachreifen durfte.

Dieser wunderbare Whiskey mit einem Ladenpreis von über 800 Euro kann schon bald Ihnen gehören – wenn Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen und die Gewinnfrage richtig beantworten. Und damit das leichter fällt, lesen Sie doch einfach das, was wir Ihnen über die Brennerei und den Whiskey nachfolgend erzählen. Viel Glück jedenfalls!

Die Destillerie Bushmills

Weißgewaschene Wände, schwarze Schieferziegeln und über 400 Jahre Geschichte: Wer irischen Whiskey mag, der kennt auch Bushmills und die dazugehörige Destillerie im Norden von Nordirland, ungefähr drei Kilometer von der Küste entfernt. Obwohl man die Old Bushmills Distillery schon als Brennerei-Siedlung bezeichnen könnte, denn so wie guter Whiskey hatte auch die älteste lizenzierte Whiskey- Destillerie der Welt Zeit, um sich zu entwickeln.

So sind über die Jahrhunderte etliche große und kleine Gebäude, Hallen, Lagerräume sowie andere Bauten zusammengekommen und bilden heute ein Dorf im Dorf. Und tatsächlich: Würde man das Eingangstor auf der Distillery Road oder die Schranke samt Haus in der Straße daneben wegnehmen, könnte man meinen, man sei auf einer gewöhnlichen Nebenstraße gelandet, an deren Seite sich alte und große Gebäude befinden. Das kommt nicht von ungefähr, sind Destillerie und Dorf samt Bewohner doch seit jeher miteinander verbunden oder, wie Master Distiller Colum Egan so schön sagt: „Ohne das Dorf gäbe es keinen Whiskey und ohne den Whiskey gäbe es kein Dorf“.

Die Old Bushmills Distillery im nordirischen County Antrim gilt als älteste Destillerie der Welt. Schon bevor Sir Thomas Phillips im Jahr 1608 die königlichen Destillerie-Rechte erhielt, brannten die Bushmills-Destilliermeister in traditionsverbundener Handarbeit Whiskeys von erstklassiger Qualität und einzigartig weichem Geschmack.

Jahrhundertelang ist Bushmills dabei die einzige Destillerie, die ununterbrochen Single-Malt Irish Whiskey produziert. Bushmills erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und seit 2008 bildet die Bank of Ireland anlässlich Bushmills 400. Jubiläum die Old Bushmills Distillery auf ihren Fünf-Pfund-Banknoten ab.

Die neuen Bushmills 25yo und 30yo

Brandneu sind die beiden ältesten Bushmill-Abfüllungen aus der Standard-Range, für Deutschland vor einer Woche von Master Blenderin Alex Thomas in Nürnberg vorgestellt. Beide kostbaren Whiskeys sind die Höhepunkte der Destillierkunst in der ältesten Destillerie der Welt – mit langem Finish in ausgesuchten Port Pipes (Bushmills 25yo) und PX-Sherry Casks (Bushmills 30yo). Was sie verbindet ist geschmackliche Perfektion, die aus der jahrhundertelangen Tradition der Handwerkskunst bei Bushmills herruht.

Ihr Gewinn: Bushmills 25yo

Ein Meisterwerk von Master Blenderin Alex Thomas: Die Kombination aus einer Lagerung von einem Vierteljahrhundert und der speziellen Fasswahl von ex Bourbon Barrels, Sherry Butts und einem 21jährigen Finish in first-fill Ruby Port Pipes, sorgt für diese Fülle an intensiven wie auch eleganten Fruchtnoten. Kompromisslose Qualität und traditionelles Handwerk vereinen sich in dem perfekten Austausch zwischen dem portweingetränkten Holz der Port Pipes aus europäischer Eiche und dem klassischen irischen Whiskey von Bushmills.

Speziell für diesen 25 jährigen Single Malt ließ die Bushmills Destillery den Ruby Port keltern, für zwei Jahre in den neuen Port Pipes lagern und schuf somit die perfekte Grundlage für den vorgereiften Bushmills. Seit dem 25. Oktober 2001 baut der Whiskey die für Bushmills-typisch floralen und fruchtigen Noten aus und umschmeichelt sie mit einer würzig-süßen Eleganz.

„Der 25 Year Old ist ein wahres Meisterstück an komplexen und intensiven Aromen. Die Geschmacksexplosion an dunklen Fruchtnoten erinnert mich an reife Brombeeren mit karamellisierten Kirschen.“ Alex Thomas, Bushmills Master Blenderin

Bushmills 25 Year Old Single Malt Whiskey wurde aus 100% gemälzter Gerste dreifach destilliert und reifte vorerst in Oloroso Sherry Butts sowie ex Bourbon Barrels, um sein Finish für 21 Jahre in first-fill Ruby Port Pipes zu erhalten.

Freuen Sie sich auf einen hinreißenden Whisky voller Geschmack:

FARBE: Elegantes Rotgold

NASE: Intensiv und komplex. Fruchtaromen verschmelzen mit süßem Honig, sanft getoastetem Eichenholz und verraten bereits das fortgeschrittene Alter

GESCHMACK: Süße Mandeln, karamellisierte Kirschen, Pflaumen und saftige Brombeeren bilden den fruchtig intensiven Start in ein Aromenspektakel aus dunkler Schoko- lade, süßen Gewürzen, Honig und Zwetschge

ABGANG: Warme Holznoten, die Süße des Portweins und Gewürze enden in einem intensi- ven, langanhaltenden Finish, das Lust auf den nächsten Schluck macht

Bushmills 25 Year Old genießt man am besten pur und bei Zimmertemperatur

Und so gewinnen Sie den kostbaren Bushmills 25yo Port Finish im Wert von über 800 Euro:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Wann erhielt Bushmills die königlichen Destillerie-Rechte?

A: 1814

B: 1608

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Bushmillls“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 16. April 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 17. April 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bushmills“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 16. April 2023, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 17. April 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team