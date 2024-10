Glen Moray’s Heritage range im neuen Design

Wie erwartet präsentiert die Speyside-Destillerie Glen Moray ihre 12, 15 und 18 Jahre alten Single Malts in einem neuen Design. Vereint in der neuen Heritage Collection, erhalten die Abfüllungen ein neues farbcodiertes Design mit goldenen Details auf dem Etikett und der Schachtel.

Unverändert scheinen die Whiskys dieser neu designten Kollektion zu sein. Der 12-jährige Glen Moray reift in ausgewählten Bourbonfässern, der 15-jährige ist eine Verbindung aus Bourbonfässern und Oloroso-Sherryfässern, wo hingegen der 18-jährige ausschließlich in First-Fill-Bourbonfässern reifte.

Iain Allan, Brand Ambassador von Glen Moray, sagt zum neuen Design:

“Our craftsmen are always exploring how different casks can shape Glen Moray – and the aged whiskies of our Heritage range are a fantastic showcase of their skill with wood. By transforming our packaging, we aim to celebrate their expertise and the flavours of our whiskies, as well as catching consumers’ attention with a more contemporary look. With enhanced storytelling, inspiring flavour notes and a premium feel, our updated packaging invites more drinkers to explore our whisky – and perhaps discover a new favourite.”