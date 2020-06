Glenfiddich Spirit of Speyside Distillery Edition 2020 erzielt £240.000

Die besondere Abfüllung für das Spirit of Speyside Festivals in diesem Jahr war bereits ausgewählt. Doch wie überall sonst auch konnte dieses Event wegen Covid-19 nicht wie geplant stattfinden. Glenfiddich wählte stattdessen, wie viele andere Brennereien ebenfalls, eine Online-Aktion, in diesem Fall genauer gesagt eine Online-Auktion. Bei Whiskyauctioneer.com wurde die als Hommage ans Festival gedachte Glenfiddich Spirit of Speyside Distillery Edition 2020 zwischen dem 17. und 22. Juni 2020 für einen guten Zweck versteigert (wir berichteten).

Die Online-Auktion stieß auf weltweites Interesse. Insgesamt zählte Glenfiddich 13.000 abgegebene Gebote für die 450 Flaschen. Mit der Auktion sammelte man £240.000, die nun an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden. Über die genaue Verteilung des Geldes wird zu gegebener Zeit entschieden, genannt sind allerdings die Organisationen Keirans Legacy, Moray Food Plus und NHS Grampian