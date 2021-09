Glenmorangie 18yo Azuma Makoto Limited Edition ab dem 1. November wieder erhältlich

Zu Beginn des Monats stellten wir Ihnen den Glenmorangie 18yo in einem Design des japanischen Künstlers und Floristen Azuma Makoto vor. Diese Limited Edition war in kürzester Zeit ausverkauft, und anhand der Zugriffszahlen auf unser Post konnten wir hier ein großes Interesse an dieser Abfüllung feststellen. Für alle, die diese Abfüllung nicht wie gewünscht erwerben konnten, haben wir eine gute Nachricht, auch wenn wir nicht genau sagen, wie gut sie genau ist.

Ab dem 1. November ist die Glenmorangie 18yo Azuma Makoto Limited Edition wieder erhältlich. Wie auf Whiskyintelligence zu lesen, ist sie ab diesem Datum bei Clos19.com, Whisky-Spezialisten und Amazon mit einer UVP von 100 £ (115 €) erhältlich. Ob dies dann weltweit, in bestimmten Märkten oder nur in Groß-Britannien sein wird, können wir dem Artikel nicht entnehmen. Denn die dort beschriebene Vorab-Registrierung auf Clos19.com ist nur auf der englischsprachigen Seite für Groß-Britannien möglich.