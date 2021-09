Neu: Bushmills The Causeway Collection 2021

Die nordirische Destillerie Bushmills setzt in diesem Jahr ihre The Causeway Collection fort. Waren es 2020 noch drei Abfüllungen (Bushmills 28yo Malaga Cask, Bushmills 10yo Cognac Cask sowie Bushmills 30yo New American Oak Cask), wird es 2021 eine Kollektion von zwölf Single Malts sein. Bekannt sind bis jetzt ein 2011er Sauternes Cask Finish, ein 10yo Cuvée Cask Finish und ein 2008er Jupille Cask Finish, so wie ein 32yo Port Cask, einer der ältesten von Bushmills veröffentlichten Abfüllungen.

Die diesjährige Kollektion wird in acht Märkten eingeführt: Großbritannien, Irland, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Skandinavien und im Global Travel Retail. Die Whiskeys der Bushmills The Causeway Collection 2021 weisen ein Alter von 9 bis 32 Jahren vor. Sie sind alle nicht kühlgefiltert, die unverbindliche Preisempfehlung liegt zwischen 55 € und 950 €.