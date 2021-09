Neu: The Macallan Double Cask 30 yo

The Macallan erweitert seine Serie Double Cask. Die Whiskys dieser Serie reifte in mit Sherry vorbelegten Fässer aus sowohl amerikanischer und europäischer Eiche. Zu den bisherigen Double Cask-Abfüllungen Gold, 12 yo, 15 yo und 18 yo kommt nun der The Macallan Double Cask 30 yo, abgefüllt mit 43 % Vol., hinzu.

Die offiziellen Tasting Notes beschreiben die Nase des Whiskys mit Aromen von Honigwaben, Toffee, rotem Apfel, Feige und Vanilleschote. Am Gaumen bringt er Zimt, Ingwer, Vanille, Trockenfrüchte und Eichenaromen und endet mit Eiche, Gewürzen und Toffee. The Macallan Double Cask 30 yo erscheint mit einer UVP von £ 3.000 (knapp 3.500 €).