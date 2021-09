PR: Claxton’s Autumn Release – das sind die neuen Abfüllungen

Dank Genuss am Gaumen in Götzis/Österreich können wir Ihnen die neuen Abfüllungen vom unabhängigen Abfüller Claxton’s vorstellen, natürlich wieder als Single Cask Bottlings in Fassstärke. Neu ist das Re-Design in einem eleganten Art-Deco Stil und die Aufteilung in „Claxton’s Warehouse 1“ & „Claxton’s Warehouse 8“. Claxton’s Autumn Release ist noch auf dem Weg und sollte bis zum Ende der Woche bei Genuss am Gaumen eingetroffen sein.

Hier alle Details zum Claxton’s Autumn Release samt ausführlichen Tasting Notes:

Claxton’s Autumn Release – das sind die neuen Abfüllungen

Ardmore 2009 – 12 Jahre

Region: Highlands

Details: Cask Strength 58,1% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Brandy Quarter Cask – Cask Nr. C21008

am 21.04.2009 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 147 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

Gleich zu Beginn mit einem Touch von Meersalzfrische in der Nase, dann zeigen sich Noten von Butter-Biskuits mit einer süßen Pfeffrigkeit, am Gaumen deutlich mehr Torf – süße Asche & wunderbare BBQ-Noten, langes & trockenes Finish mit viel Meersalz, würzigem Pfeffer & Eiche im Nachhall

Benrinnes 2010 – 10 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 54,6% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem STR Barrique – Cask Nr. C21003

am 14.07.2010 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 290 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

in der Nase Aromen von gewürzten Sommerfrüchten, Strudel, Eiche & schöner Vanille, am Gaumen erneut intensive Fruchtnoten – eingekochte Früchte mit süßer Eiche & ein Touch von Créme Brûlée, süßes „Dessert-Finish“ in dem die fruchtigen & eichigen Töne lange nachhallen

Blair Athol 2009 – 12 Jahre

Region: Highlands

Details: Cask Strength 57,1% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem PX Quarter Cask – Cask Nr. C21007

am 01.04.2009 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 148 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

in der Nase üppige & schwere Sherry-Töne – Melasse & Sirup mit einer zart rauchigen Eichennote, am Gaumen süß & malzig mit erneut intensiven „Indian-Sherry-Aromen“, langes & aromatisches Finish in dem sich erneut ein zarter Touch von rauchiger Eiche & intensiv wärmenden Gewürzen zeigt

Caol Ila 2013 – 8 Jahre

Region: Isle of Islay

Details: Cask Strength 58,5% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem portug. Rotwein-Barrique – Cask Nr. C21006

am 14.02.2013 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 305 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

In der Nase zeigen sich tolle Noten von Meringue & Pfirsichen, gefolgt von zartem, süßem Torf, am Gaumen wie eine kleine Explosion – salziger & pfeffriger Torf mit Noten von cremigem Fruchtdessert und einem Touch von süßem Menthol, langes & vollmundiges Finish mit abermals intensiv Menthol

Girvan 1991 – 30 Jahre

Region: Lowlands

Details: Cask Strength 55,5% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Bourbon Barrel – Cask Nr. C21004

am 22.04.1991 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 150 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

in der Nase tolle Noten von Melonen, sanfter Vanille & Anklängen von Eiche, sowie ein Touch Zuckermais in Sirup, am Gaumen anfänglich süße Eiche & Gewürze, dann zeigen sich sanfte Früchte & abermals ein Touch von Mais, anhaltendes & elegantes Finish mit mehr Eiche, Wogen von Vanille & Zuckermais

Glenrothes 1988 – 33 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 50,5% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Bourbon Hogshead – Cask Nr. C21005

am 20.6.1988 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 207 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

edle Nase mit fein süßen & zart kräutrigen Noten, ein Touch von Zuckermais & Vanille mit frischgebackenem Apfel-Pie, am Gaumen vielschichtig mit Aromen von gekochten Früchten & Gebäck, süß & mit würziger Eiche & wärmenden Vanille-Gewürz-Tönen, langes & fruchtig-volles Finish mit süßer Eiche im Nachhall

Longmorn 2008 – 12 Jahre

Region: Speyside

Details: Cask Strength 52,6% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Sherry Cask – Cask Nr. C21001

am 30.10.2008 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 258 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

die Nase ist wie eine Box aus gezuckerten Früchten & Süßigkeiten – Staubzucker & Desserts, am Gaumen wie eine Explosion an kandierten Früchten & „Old-Fashioned“ Süßigkeiten, unglaublich komplex, großes Finish in dem die üppigen Fruchtnoten weiter dominant anhalten

Tobermory 1995 – 26 Jahre

Region: Isle of Mull

Details: Cask Strength 52% Vol., 0,7 l

Lagerung: in einem Sherry Butt – Cask Nr. C21002

am 12.06.1995 destilliert, im Sommer 2021 abgefüllt

nur 436 Flaschen abgefüllt

Serie: Claxton’s – Warehouse No. 1

Verkostung:

Interessante Nase mit Noten von süßer Asche, Maschinenöl & einem Touch von Rauch gepaart mit Bitter-Orange, am Gaumen überwiegend intensive Dunnage-Warehouse-Noten mit wärmenden Gewürzen, Eiche & mehr Maschinenöl, langes & fein trockenes Finish, das abermals viel Eiche & Gewürze präsentiert

Warehouse 8 Releases

Bruichladdich “Rhinns” 2011 – 9 Jahre

PX Sherry Octave – Cask Nr. C21009

Cask Strength 56,4% Vol.

Glen Elgin 2007 – 13 Jahre

Oloroso Sherry Octave – Cask Nr. C21013

Cask Strength 55,4% Vol.

Glenrothes 2009 – 11 Jahre

Madeira Wine Octave – Cask Nr. C21011

Cask Strength 58,1% Vol.

Highland Park 2007 – 13 Jahre

Oloroso Sherry Octave – Cask Nr. C21015

Cask Strength 56,6% Vol.

Ledaig 2008 – 13 Jahre

Ruby Port Octave – Cask Nr. C21012

Cask Strength 56,2% Vol.

Loch Lomond “Inchfad” 2005 – 16 Jahre

PX Sherry Octave – Cask Nr. C21016

Cask Strength 45,7% Vol.

Loch Lomond “Inchmurrin” 1996 – 24 Jahre

Ruby Port Octave – Cask Nr. C21015

Cask Strength 57,3% Vol.

Strathmill 2009 – 12 Jahre

PX Sherry Octave – Cask Nr. C21010

Cask Strength 45,1% Vol.