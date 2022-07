Von Glenmorangie erreicht uns die Nachricht, dass der neuen Glenmorangie Grand Vintage Malt 1998 ab sofort im Fachhandel erhältlich ist. Der Grundstein für ihn wurde von Dr. Bill Lumsden in seinem Antrittsjahr bei der Highland-Brennerei gelegt, als er Spirit in neue, gekohlte Eichenfässer legte. Jetzt, nach 23 Jahren, ist das Ergebnis mit Noten von Ingwer, Bratäpfeln und Orangenschokolade erschienen.

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1998: Raffinesse mit einem besonderen Twist

München / Tain Juli 2022 Delikat, würzig und in einem bernsteinfarbenen Schimmer präsentiert sich der neue Glenmorangie Grand Vintage Malt 1998. In neuen, gekohlten Eichenfässern gereift, ist es eines der ältesten Experimente des Whisky-Schöpfers der Highland Destillerie, Dr. Bill Lumsden. Der 23-jährige Single Malt überzeugt mit Noten von Ingwer, Bratäpfeln und Orangenschokolade in einem reizvollen Twist zur typischen Glenmorangie-Finesse.

Unendlich einfallsreich sind die Whisky-Macher von Glenmorangie köstliche Single Malts seit über 175 Jahre zu kreieren – allen voran Dr. Bill Lumsden, der im Jahr der Destillation des Grand Vintages 1998 zum „Director of Whisky Creation“ ernannt wurde. Dr. Bill war einige Jahre zuvor als Destillerie Manager zu Glenmorangie gekommen und sprudelte vor Ideen: Im Jahr 1998 nahm er sich vor, die unentdeckten Wunder neuer, gekohlter Eichenfässer zu entdecken.

Im Gegensatz zu ehemaligen, belegten Bourbonfässern waren neue, gekohlte Eichenfässer nie zuvor in der Destillerie verwendet worden. Dr. Bill wählte zunächst eigens gefertigte Fässer aus, um die Fruchtigkeit des Glenmorangie Destillats perfekt in Szene zu setzten. Dazu ließ er sie stark ausbrennen, um den Whisky eine intensive Farbe und Würze zu verleihen. Einige dieser Fässer veredelten vorgereiften Whisky, um dem Grand Vintage 1998 einen besonderen Schliff aus Würzigkeit und komplexer Fruchtigkeit zu geben. Das Herz der Abfüllung reifte allerdings mindestens 23 Jahre und schuf Aromen von Vanille, Schokolade, Orangen, Ingwer und süßem Chili. Um den köstlichen Charakter der Abfüllung noch weiter zu steigern, fügte Dr. Bill süßen Whisky, sorgsam gereift in Oloroso-Sherry-Fässern, hinzu. Das Ergebnis ist ein Single Malt, der eine perfekte Aromenbalance aus vollreifen Früchten, Orangenschokolade, gebrannten Mandeln und Gewürze offenbart. Dr. Bill Lumsden sagt:

„Als ich im Jahr 1998 antrat, hatte ich unendlich viele Ideen für neue und köstliche Whiskys. Die Reifeexperimente in neuen, gekohlten Eichenfässer waren eine der ersten mit dem Glenmorangie Grand Vintage Malt 1998. Das Ergebnis öffnet eine neue Dimension der Glenmorangie Eleganz.“

Die Whiskys der Bond House No. 1 Serie stammen aus den hochwertigsten Fässern von Glenmorangie. Benannt nach dem größten Zolllager der Destillerie aus dem 19. Jahrhundert, das im Jahr 1990 in ein stattliches neues Brennhaus umgewandelt wurde. Heute beherbergt das ehemalige Bond House No.1 insgesamt 12 charakteristische Brennblasen mit Hälsen so hoch wie ausgewachsene Giraffen, die genügend Raum für Geschmack und Aroma im Glenmorangie Highland Single Malt Scotch Whisky ausbilden.

Glenmorangie Grand Vintage 1998 ist ab sofort limitiert im Fachhandel und auf Clos19.com zu 800€ (UVP) erhältlich.

VERKOSTUNGSNOTIZ

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1998 (43,0 Vol.% Alk.)

Farbe: Bernstein

An der Nase:

Reichhaltig und mild, mit etwas Toffee, reifen Früchten wie Birnen, Pflaumen, Bratäpfel und eine leichte Eichenholznote. Es folgen Aromen süßer Vanille, duftender Minze und eine mildwarme, wachsige Note duftenden Weihrauches. Mit einigen Tropfen Wasser kommen die klassischen Zitrusnoten von Glenmorangie zum Vorschein mit Zitrone, Mandarine, Süßtabak, einem Hauch Lavendel und etwas Ingwer im Hintergrund.

Am Gaumen:

Pikant und fast überschwänglich am Gaumen, berstet lebendige Fruchtigkeit mit Noten von Schokolade, weichem Buttertoffee und einem Hauch süßer Rosinen und Feigen auf. Orangeschokolade folgt mit etwas Gewürznelke, Ingwer und Anis.

Im Nachhall:

Ein sanfter, wohltuender Nachhall mit einem Anklang von gebrannten Mandeln, Leder und Datteln.

Über Glenmorangie

Die Highland-Whisky-Macher von Glenmorangie nutzen ihre endlose Fantasie und fünf Schlüsselzutaten – Holz, Wasser, Gerste, Hefe und Zeit – um köstliche Single Malt Whiskys zu kreieren. Bekannt als die „Distillers of Tain“, verfeinern sie ihr Handwerk seit mehr als 175 Jahren. In Schottlands höchsten Brennblasen, deren Hälse so hoch sind wie ausgewachsene Giraffen, produzieren sie delikate und fruchtige Brände, reif für Experimente. Unter der Leitung von Dr. Bill Lumsden, dem Director of Whisky Creation, ist diese großartige Crew auf Mission, neue Aromen und Möglichkeiten in die Welt des Single Malts zu bringen.

Über Glenmorangie Grand Vintage

Die Bond House No.1 Kollektion ist eine exklusive Sammlung von Glenmorangie Jahrgang-Whiskys für Kenner und Sammler. Glenmorangie Grand Vintage Malt 1990, veröffentlicht im Jahr 2016, war die erste Abfüllung dieser Reihe und hervorragend bewertet, wie den ersten Platz bei der International Whisky Competition (IWC) in der Kategorie Single Malt Whisky 12 Jahre und älter, Goldmedaillen bei der IWSC (International Wine & Spirits Competition) sowie beim San Francisco World Spirits Wettbewerb (SFWSC). Mit Gold bei der ISC (International Spirits Challenge) und „bester Whisky über 25 Jahre“ wurde Glenmorangie Grand Vintage Malt 1989 ausgezeichnet. Glenmorangie Grand Vintage 1993 gewann Gold bei den Global Travel Retail Spirits Masters, Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991 wurde zum „Whisky of the Year“ bei der IWC 2019 gekürt. Glenmorangie Grand Vintage Malt 1995 gewann 2020 Gold bei der ISC und der SFWSC, während Glenmorangie Grand Vintage Malt 1996, ebenfalls im Jahr 2020 vorgestellt, Gold bei den IWSC und ISC gewann, sowie zum besten Highland Single Malt und besten Single Malt Scotch Whisky der 19-24jährigen Whiskys bei der IWC gekürt wurde.

