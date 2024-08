Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft stellt in ihrer heutigen Aussendung die zweite Edition der Glen Scotia Signature Series als Germany exklusive vor. Der limitierte Single Malt reifte nach seiner Zeit in Ex- Bourbon Fässern zusätzlich für 12 Monate in First Fill Oloroso Fässern.

Alle Details zu Glen Scotia Signature Series Edition No.2 nachfolgend, inklusive der Tasting Notes:

Hanseatische Weinhandelsgesellschaft bringt Glen Scotia Signature Series Edition No.2 nach Deutschland

Wir, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, freuen uns, die zweite Edition der Glen Scotia Signature Series vorstellen zu können. Gemeinsam mit Glen Scotia haben wir exklusiv für Deutschland einen klassischen Campbeltown Whisky mit einem Finish in First Fill Oloroso Hogsheads kreiert.

Inspiriert von dem klassisch maritimen Stil der historischen Stadt Campbeltown, bietet die zweite Abfüllung dieser Serie zusätzlich exotische Gewürznuancen, die mit Vanilla Fudge und kandierter Orange harmonieren.

Glen Scotia Signature Series Edition No.2 – First Fill Oloroso Hogsheads – German Exclusive – 46,0% Vol. – UVP: 75,90 €

Die zweite Edition der Glen Scotia Signature Series ist ein streng limitierter Single Malt Scotch Whisky und wurde vom Master Distiller Iain Mcalister kreiert. Nach der Lagerung in Ex-Bourbon Fässern reift der Whisky zusätzlich für 12 Monate in First Fill Oloroso Fässern, die ihm eine zusätzliche intensive Tiefe verleihen.

CASK TYPE: FINISHED IN FIRST FILL OLOROSO HOGSHEADS

BOTTLES: 1 OF 860

STYLE: CLASSIC CAMPBELTOWN

PEAT LEVEL: UNPEATED

Original Tasting Notes:

This exclusive limited release opens with honeyed raisins and sweet dried apricots. Then there is cinnamon baked red apple and vanilla fudge before candied orange. Finishing with warming ginger and oak spices. It‘s a style as enduring as our distillery.