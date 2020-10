Hier ist der Gewinner des raren Ardbeg Still Young 1998/2006 von Whiskyexperts!

In den letzten 30 Tagen haben unsere Leser Whiskyexperts laut Google Analytics über 300.000 mal aufgerufen, um sich über Whisky zu informieren – so häufig wie nie zuvor. Und das war uns als Dankeschön natürlich ein besonderes Gewinnspiel wert.

Unsere Wahl für den Preis fiel auf eine Rarität, die bei Liebhabern von Islay-Whiskys sicher für ein Glänzen in den Augen sorgen wird und in so mancher Ardbeg-Sammlung vielleicht sogar noch fehlt (und falls nicht, hoffentlich sofort geöffnet wird): den Ardbeg Still Young.

Dieses besondere Gewinnspiel mit dem besonderen Preis hat jede Menge Einsendungen erhalten, aus denen wir den Sieger mittels Zufallsauswahl ermittelten. Danke für das tolle Interesse – es freut uns wirklich sehr.

Bevor wir aber nun verraten, wer den Ardbeg Still Young gewonnen hat, hier nochmals etwas über den Preis:

Abb. mit freundlicher Genehmigung von whiskybase.com

Der im Jahr 1998 destillierte und 2006 mit 56,2% vol. abgefüllte Ardbeg Still Young ist ein kräftiger und torfbetonter junger Ardbeg, der schon kurz nach dem Kauf der Destillerie durch Glenmorangie Plc destilliert wurde. Er zeigt für seine acht Jahre schon einiges an Komplexität, und bringt neben vollem Torf auch noch andere typische Ardbeg-Noten an den Gaumen.

Im Handel findet man ihn natürlich schon lange nicht mehr oder nur im Raritäten-Eck zu einem seiner Rarität entsprechendem Preis – aber bei uns konnten Sie diese Abfüllung als unser Dankeschön für Ihr Interesse und Ihre Treue einfach so gewinnen.

Bild © Whiskyexperts 2018

Und den Ardbeg Still Young von Whiskyexperts gewonnen hat:

Norbert Böhler aus 79268 Bötzingen

Herzlichen Glückwunsch und allen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Die Flasche versenden wir in den nächsten Tagen. Viel Freude damit!

Wenn es diesmal nicht geklappt hat, dann gibts gleich in einer knappen Stunde unser nächstes Gewinnspiel – diesmal dann aber gleich mit drei Gewinnmöglichkeiten.

Bis gleich!

Ihr Team von Whiskyexperts