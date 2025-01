Highland Park erschafft seine bemerkenswerteste Kreation von Orkney – Highland Park 56yo

Die Erstankündigung des neuen Highland Park 56yo haben wir heute bereit als erste Meldung gebracht – nun ist auch die deutschsprachige Presseaussendung mit weiteren Bildern und Informationen erschienen. Wir reichen diese hier nach:

Highland Park erschafft seine bemerkenswerteste Kreation von Orkney – Highland Park 56

Der älteste und seltenste Single Malt Scotch Whisky der Brennerei ist inspiriert von seiner abgelegenen und bemerkenswerten Heimat Orkney

Frankfurt am Main, 22. Januar 2025 – Highland Park präsentiert seinen ältesten und exklusivsten Single Malt Scotch Whisky – den Highland Park 56. Er stammt aus derselben herausragenden Linie, die einige der ältesten, seltensten und bemerkenswertesten Whiskys der Destillerie hervorgebracht hat.

Das Design des Highland Park 56 ist von der einzigartigen Natur, Kultur und Handwerkskunst der Orkney-Inseln inspiriert, die sich dort über Tausende von Jahren entwickelt haben. Die Standing Stones of Stenness – ein bedeutendes UNESCO-Weltkulturerbe auf Orkney – beeinflussen das Design des Dekanters und der Präsentationsbox. Sie symbolisieren den menschlichen Fingerabdruck auf den Inseln, während das charakteristische, dezente Raucharoma des lokalen Heide-Torfs im Whisky brillant zur Geltung kommt.





Highland Parks Master Whisky Maker, Gordon Motion, erklärt:

„Was mich am Highland Park 56 am meisten fasziniert, ist seine Komplexität und Lebendigkeit – selbst nach all diesen Jahren sticht der unverwechselbare Charakter des Orkney-Heidetorfs hervor. Es gibt keine intensive Holznote, die ich normalerweise bei einem Whisky dieses Alters erwarten würde. Der 56 vereint die Tiefe und Komplexität eines gereiften Whiskys, gleichzeitig bleibt aber das subtile Raucharoma unseres Orkney-Heidetorfs klar erkennbar – das macht diesen Whisky wirklich außergewöhnlich.“

Im Jahr 2008, in seinem ersten Jahr als Master Whisky Maker, entdeckte Gordon zehn außergewöhnliche Fässer aus dem Jahr 1968 und erkannte ihr Potenzial, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Er entschied, den Whisky in einer zweiten Reifung in erstbefüllten Sherryfässern weiterzureifen, um ihm noch mehr Tiefe zu verleihen. Aus dieser besonderen Linie entstanden einige der ältesten und seltensten Whiskys der Destillerie, darunter auch der Highland Park 56. Gordon Motion fährt fort:

„Unsere seltensten und ältesten Whiskys sind der ultimative Ausdruck der Handwerkskunst von Highland Park. Da Fässer natürliche Produkte sind und jedes für sich einzigartig ist, habe ich meist eine grobe Vorstellung davon, was ich von jedem erwarten kann. Doch hin und wieder entdecke ich etwas so Besonderes, dass es mich vollkommen überrascht – genau das habe ich bei diesen zehn Fässern erlebt. Die zweite Reifung hat es mir ermöglicht, sie noch weiter zu veredeln, und ich bin überzeugt, dass wir etwas Außergewöhnliches geschaffen haben. Es ist aufregend, den Highland Park 56 zum ersten Mal präsentieren zu können.“

Die Orkney-Inseln sind ein Ort, an dem traditionelles Handwerk von kreativer Energie durchdrungen wird, während sie zugleich die allgegenwärtige Macht der Natur in sich tragen. Diese einzigartige Umgebung verleiht Highland Park seinen unverwechselbaren Geschmack. Die kräftigen Winde der Inseln erschweren das Wachstum von Bäumen, wodurch weite Heideflächen entstehen. Der Torf dieser mit Heide bewachsenen Moorlandschaften wird zum Räuchern der gemälzten Gerste verwendet und verleiht dem Whisky seinen charakteristischen, subtilen Hauch von aromatischem Rauch.

Highland Park 56 ist das Ergebnis der zweiten Zusammenarbeit zwischen den Meisterhandwerkern John Galvin und Michael Rudak, die mit diesem Whisky die Geschichte der Heimat der Destillerie auf den Orkney-Inseln erzählen. John Galvin erklärt:

„Highland Park 54 stand ganz im Zeichen der Entstehung der Orkney-Inseln und ihrer geologischen Beschaffenheit. Mit dem 56 wollten wir diese Geschichte fortsetzen und den menschlichen Einfluss auf die Inseln erkunden – diese dynamische Beziehung zur Landschaft sowie die Nutzung der wunderschönen, natürlichen Materialien und Ressourcen. Als wir die Standing Stones of Stenness besuchten – uralte, beeindruckende Monumente, die das handwerkliche Können der Menschen feiern, die sie vor Tausenden von Jahren erschaffen haben – war das eine enorme Inspiration für das Design. Ich habe Elemente und Texturen aus dem 54 aufgegriffen, um eine harmonische Verbindung zu schaffen, und die Präsentationsbox so gestaltet, dass sie selbstbewusst hervorsticht. Die Form ist eine fast abstrakte Interpretation von zwei der stehenden Steine. Bei der Gestaltung habe ich eine perfekte Balance aus präziser Ingenieurskunst und traditionellem Handwerk eingesetzt, um die Beziehung zwischen Mensch und Natur zu würdigen.“

Die Standing Stones of Stenness wurden vor über 5.000 Jahren errichtet und gelten als das früheste Henge-Monument der britischen Inseln. Michael Rudak, Glasdesigner, erklärt:

„Wenn der Highland Park 54 der erste Teil unserer Geschichte war, dann erzählt der 56 von der Evolution. Wir haben uns darauf konzentriert, wie der Mensch begann, die Landschaft zu formen und zu gestalten. Die Standing Stones faszinieren durch ihre Präsenz, die dazu einlädt, um sie herumzugehen, ihre Struktur und Geschichte zu erkunden. Dieses Gefühl haben wir in das Design des Dekanters übertragen. Die Silhouette ist keine direkte Nachbildung, aber die Emotion bleibt dieselbe. Die Form wurde bewusst so gestaltet, dass sie kraftvoll und stolz wirkt, jedoch durch weiche und unregelmäßige Oberflächen Wärme und Eleganz ausstrahlt. Die organischen, unregelmäßigen Texturen spiegeln die kraftvollen Wasserströme wider, die die Landschaft und Ressourcen von Orkney geprägt haben, und sind gleichzeitig eine abstrakte Darstellung des menschlichen Einflusses. Für mich ist das Faszinierendste die fast ewige Natur von Stein. Genau deshalb sind die Standing Stones of Stenness einer der bedeutendsten – wenn nicht die bedeutendsten – Fingerabdrücke auf den Orkney-Inseln. Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte von Orkneys Entwicklung uns genau dorthin geführt hat.“

Von Highland Park 56 wurden nur 170 Flaschen produziert. Der Whisky wird ab dem 22. Januar 2025 weltweit bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter: www.highlandparkwhisky.com.