Isle of Raasay Distillery mit ‘Distillery Exclusive – Tourism Destination of the Year’ Bottling

Die Isle of Raasay Distillery veröffentlicht anlässlich ihrer Auszeichnung zur ‚Tourism Destination of the Year‘ eine spezielle und limitierte Abfüllung. Für die auf 2.500 Flaschen limitierte Abfüllung kam getrofte Gerste mit Peat Level von 48-52ppm zum Einsatz. Der Spirit reifte in First fill Ex Manzanilla Sherry Fässern aus amerikanischer Eiche mit dem Ziel, dem Whisky eine salzige maritime Note zu verleihen. Abgefüllt mit 52 % Vol., in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung, beschreibt die Brennerei ihre Abfüllung mit Noten von Kamille, Mandeln und gesalzenem Karamell am Gaumen. Weitere Details zu dieser Abfüllung (Gersten-Sorte, Cut Points und ähnliches) veröffentlicht die Brennerei auf ihrer Website.

Isle of Raasay ‘Distillery Exclusive – Tourism Destination of the Year’ ist nur für Mitglieder des Slàinte Club sowie in der Brennerei vor Ort ab dem 17. Mai für einen Verkaufspreis von £95 (nicht ganz 110 €) erhältlich.