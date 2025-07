Jetzt in Deutschland: Glen Scotia Double Cask Bordeaux Red Wine Finish

Von HaWe Bremen haben wir Informationen über eine neue Abfüllung aus Glen Scotia erhalten: Der Glen Scotia Double Cask Bordeaux Red Wine Finish ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Der mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllte Campbeltown-Single Malt trägt mit einem UVP von 39,90 Euro auch ein durchaus attratives Preisschild.

Hier die gesammelten Infos samt Datenblatt zu Neuveröffentlichung aus Glen Scotia:

Neu: Glen Scotia Double Cask Bordeaux Red Wine Finish

Mit großer Freude präsentieren wir eine Campbeltown-Neuheit mit einem sehr beliebten Bordeaux Finish: Glen Scotia Double Cask Bordeaux Red Wine Finish.

Die Glen Scotia Distillery erweitert mit dem Release die historische Double Cask Collection der „Port-to-Port Connection“ und präsentiert einen eleganten Campbeltown Malt mit den für Bordeaux-Weine typischen Aromen von schwarzer Johannisbeere.

Das Finish in Fässern, in denen zuvor Bordeaux-Rotwein gelagert wurde, verleiht dem Campbeltown Malt eine zusätzliche Tiefe und die für Bordeaux-Weine typischen Aromen von Pflaumen und schwarzer Johannisbeere. Diese harmonieren elegant mit dem Campbeltown-Charakter – Fruit, robustness & oiliness.

Der Single Malt präsentiert sich in natürlicher Farbe mit einem Alkoholvolumen von 46,0 % Vol. UVP: 39,90€

Tasting Notes aus der Brennerei:

The nine-month finish in Bordeaux Red Wine casks creates notes of strawberry and redcurrants layered with a gentle honey sweetness from our first fill

bourbon maturation. The palate reveals rich waves of ripe red fruit, balanced by smooth oak character and a distinctive thread of maritime salinity. The finish is long and refined with lingering warmth, subtle tannic spice and a graceful note of Bordeaux’s vineyard elegance.