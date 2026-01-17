Samstag, 17. Januar 2026, 15:37:12
Lecker Whisky präsentiert Bruichladdich 13yo aus dem First Fill Château Latour Rotwein-Fass

Die beiden Berliner hinter dem neuen unabhängigen Abfüller stellen einen fassstark abgepfüllten Bruichladdich vor...

Ein neuer unabhängiger Abfüller betritt die deutsche Whiskyszene: Lecker Whisky ist das Gedankenkind von zwei Whiskyfans, Markus Knigge und Frank Rzeppa aus Berlin, die ihre Fassanteile und Fässer mit anderen Whiskyfans teilen wollen. Die neueste ihrer eigenen Abfüllungen ist ein 13 Jahre alter, fassstark abgefüllter Bruichladdich aus dem Rotweinfass, den sie, zusammen mit sich selbst, in der nachfolgenden Presseaussendung vorstellen:

Von Fans für Fans: Lecker Whisky!

Sie sind Whisky-Enthusiasten. Schon seit den 1980er Jahren. Markus Knigge und Frank Rzeppa aus Berlin. Einzelfassabfüllungen in Fassstärke haben es ihnen besonders angetan. Immer mal wieder haben sie Fassanteile oder Fässer gekauft und abfüllen lassen. Jetzt wollen sie ihre Leidenschaft mit anderen teilen. Dazu haben sie ein eigenes Label gegründet: Lecker Whisky. Der Name ist Programm, denn „große Worte und gedrechselte Namen für Abfüllungen sind nicht unser Ding“, sagt Markus Knigge und Frank Rzeppa ergänzt: „Letztlich zählt nur der Geschmack – Lecker Whisky eben“.

Auf der Seite www.lecker-whisky.de präsentieren die beiden ab jetzt ihr kleines aber erlesenes Sortiment von Single Cask Abfüllungen und Raritäten aus der eigenen Sammlung. Es sind immer geschmacklich außergewöhnliche Destillate die sie anbieten – eher etwas für erfahrene Whiskykenner und -genießer.

Der neueste Star von Lecker Whisky ist ein vollmundiger und komplexer, 13 Jahre im Rotweinfass gelagerter Insulaner von der Whisky-Insel Islay, aus der berühmten Bruichladdich-Destillerie. Einer der letzten Destillate, die vor dem Eigentümerwechsel 2012 (zu Rémy Cointreau) in ein Fass kamen. Die bisherige Resonanz auf den Tropfen kann sich sehen lassen: Auf Whiskybase bekommt er bereits eine durchschnittliche Bewertung von 90 Punkten!

