Nach Goldauszeichnung beim ISW: Brigantia bringt 12 Jahre gereiftes Sherry Single Cask auf den Markt

Ab sofort bei der Destillerie erhältlich und ab Freitag im Versand: Die Brigantia Whiskybrennerei am Bodensee hat nun den Brigantia Aged 12 Years Sherry Single Cask veröffentlicht (Sie können ihn hier beziehen) – jene Einzelfassabfüllung, die vorab beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb 2025 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

Alle Infos zu dieser limitierten Abfüllung erhalten Sie untenstehend aus erster Hand in der Info der Brennerei Steinhauser:

GOLD AUSZEICHNUNG BEI ISW (INTERNATIONAL SPIRITS AWARD) »VORSTELLUNG BRIGANTIA AGED 12 YEARS SHERRY SINGLE CASK«

Ein Hauch Geschichte. 12 Jahre gereift, handverlesen und nur das Beste aus dem Warehouse. Doch jedes Fass ist anders. Durch die Zeit vollendet und in Fassstärke mit 54 % vol. abgefüllt. Gerade deswegen sind sie die pure Exklusivität. Ein Muss!

Natürlich durfte dieser BRIGANTIA auch in einem ganz besonderen Fass, nämlich in einem Sherry Fass reifen. Sherry ist ein gespriteter Weißwein aus dem Süden Spaniens und bekannt für seine nussigen und vollmundigen Aromen. Während der Lagerung dringen diese charakteristischen Nuancen tief in das Holz des Fasses ein. Genau diese Tiefe und Komplexität prägen nun unseren Whisky. Gereift in Fass Nr. 724, hat dieser BRIGANTIA eine ganz eigene Persönlichkeit entwickelt.

Für seine außergewöhnliche Qualität wurde dieser BRIGANTIA zudem mit der Goldmedaille beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb (ISW) ausgezeichnet – eine besondere Anerkennung für seine handwerkliche Perfektion.

In der Nase entfaltet sich ein süßer Sherry-Duft, begleitet von Rosinen, Nüssen, dunkler Schokolade und einem Hauch von dunklen Früchten. Am Gaumen zeigt sich der Whisky als wahre Sherry-Bombe: zunächst kurz leicht adstringierend, dann vollmundig mit süßen Noten von Rosinen, Schokolade, Toffee und dunklen Früchten, abgerundet durch feine Holznoten. Der Alkohol ist dabei wunderbar eingebunden. Der Abgang ist lang, fruchtig und elegant – ein rundes Geschmackserlebnis für Kenner.

Dieser BRIGANTIA ist nicht nur ein Meisterwerk der Fassreifung, sondern auch eine Hommage an die Kunstfertigkeit und Tradition, die in jedem Tropfen stecken. Ein Whisky, der zu begeistern weiß und dessen Reifungsgeschichte man mit jedem Glas ein kleines Stück weiter entdecken kann. Die Abfüllung ist auf lediglich 377 Flaschen limitiert – ein echtes Sammlerstück für Liebhaber außergewöhnli- cher Single Malts.

Tasting Notes:

Nase: Sherry-Duft, Rosinen, Nüsse, Schokolade, dunkle Früchte

Gaumen: Komplex, vollmundig, Sherry-Bombe, leicht adstringierend, dunkle Früchte, Rosinen, Schokolade, Toffee, Holznoten, gut eingebundener Alkohol

Abgang: Fruchtig, lang anhaltend, rundes Geschmackserlebnis