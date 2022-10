Nc’nean mit dem zweiten Malt Whisky der Quiet Rebels

Nach der stillen Rebellin Annabel zeichnet nun die schottische Bio-Destillerie Nc’nean ihre Brennmeisterin Lorna Davidson in ihrer Reihe Quit Rebells mit einer Abfüllung aus. Nc ́nean Quiet Rebels Lorna wird in Deutschland von Kirsch Whisky vertrieben, alles weitere Wissenswertes sowie die Details zu dieser Abfüllung finden Sie in der Pressemitteilung, die wir von Kirsch Whisky erhalten haben:

Bio-Whisky-Destillerie Nc’nean lanciert mit „Lorna“ ihren zweiten Single Malt der Quiet Rebels Serie

Stuhr, 04.10.2022 Die unabhängige schottische Bio-Destillerie Nc’nean lanciert mit „Quiet Rebels Lorna“ seine zweite, jährlich im Herbst erscheinende limitierte Sonderabfüllung. Grundlage sind die geschmacklichen Präferenzen einzelner Persönlichkeiten des Nc’nean Teams. Nach Annabel Thomas im letzten Jahr ist die neue Edition Lorna Davidson gewidmet, Nc’neans Brennmeisterin. Ihre Vorliebe für Süße und Fruchtigkeit wird zum Whisky-Genuss.

Quiet Rebels, stille Rebellen, das sind die Mitarbeiter der Bio-Whisky-Brennerei Nc’nean wahrhaftig. Gründerin Annabel Thomas setzte sich 2013 kein geringeres Ziel, als die Whisky-Industrie Schottlands neu zu denken und zu revolutionieren. Gesagt, getan: In wenigen Jahren verwandelte sie die Farm ihrer Familie auf der wilden und abgelegenen Halbinsel Movern in Westschottland in eine Whisky-Brennerei. Hier ist seither die Heimat von Nc’nean.

Königin der Spirituosen

Der Name ist Programm. „Nc-nie-an“ ausgesprochen steht er als Abkürzung für „Neachneohain“, die Königin der Spirituosen und Hexen sowie Beschützerin der Natur in der gälischen Folklore. Ihrem Ethos folgend definiert die Nc’nean Distillery die schottische Whisky-Industrie neu: Nc ́nean ist der bisher einzige mit erneuerbarer Energie vollständig klimaneutral und nahezu abfallfrei hergestellte, biozertifizierte schottische Single Malt. Keine andere Brennerei des Landes verwendet so wie Nc ́nean ausschließlich heimische Bio-Gerste. Die Netto-Null-Verifizierung, B Corp Akkreditierung sowie der Titel „Best For The World B Corp Business“ zeichnen die junge unabhängige Marke aus.

Von der Baustellen-Köchin zur Brennmeisterin

Um diesen verantwortungsvollen Weg von Beginn an mitzugehen, beschloss Lorna Davidson im Jahre 2015, sich auf die Halbinsel Morvern zu begeben. Sie war die Erste an der Seite der Gründerin Annabel Thomas. Ihr Karrierestart bei Nc’nean war ungewöhnlich: Während der Verwandlung der Farm in eine Brennerei versorgte Lorna die Handwerker mit Essen. Mit Abschluss der Bauarbeiten war klar, was sie als Nächstes tun würde: Whiskys herstellen! Gordon Wood, Nc’nean’s Distillery Manager, zeigte ihr, wie es geht. Und Lorna begann zu destillieren, als hätte sie nie etwas anders getan.

Mit Kreativität und Persönlichkeit

Nc’nean herzustellen ist so ungewöhnlich wie der Whisky selbst. Neben der beliebten und stets verfügbaren Standard-Abfüllung kreiert das zehnköpfige Brennerei-Team jedes Jahr zwei limitierte Varianten: Im Frühjahr ist Nc’nean Huntress das spannende Ergebnis extravaganter Hefe-Experimente. Jetzt im Herbst erfreut Nc’nean Quiet Rebels die Whiskywelt. Letztes Jahr machte „Quiet Rebels Annabel“ den ersten Aufschlag, nun ist der Single Malt Lorna gewidmet. Die Länge der Teamzugehörigkeit bestimmt hier die Reihenfolge.

Quiet Rebels Abfüllungen erzählen von den Reisen ihrer Namensgeber:innen. Ihre persönlichen Geschichten sind in der Verpackung zu finden. Der Whisky selbst spiegelt die geschmacklichen Vorlieben der jeweiligen Person wider – in diesem Jahr von Lorna Davidson. Limitiert auf 7.560 Flaschen ist ihre Begeisterung für süßen Whisky unverkennbar durch köstliche Noten von Bananenbrot, Grapefruit und Pfirsich-Eis.

Um diesen einzigartigen Single Malt nach Lornas Vorlieben zu kreieren, reifte der Nc’nean New Make in einer Kombination aus amerikanischen Whiskeyfässern und ehemaligen Pineau des Charentes Fässern. Lorna ist begeistert:

„Es ist aufregend, eine Flasche Nc ́nean Whisky mit meinem Namen auf dem Etikett zu sehen. Großartig, dass ich diese Spirituose von der Destillation über die Reifung bis hin zur Auswahl der Fässer begleiten konnte. Das Ergebnis verrät meine große Vorliebe für Süßigkeiten. Hoffentlich gefällt Quiet Rebels Lorna allen genauso gut wie mir.“

Für den Vertrieb von Nc ́nean Quiet Rebels Lorna ist in Deutschland das niedersächsische Familienunternehmen Kirsch Import zuständig. Konsumenten können das Produkt unter anderem über Whic aus Bremen beziehen.

Nc ́nean

Quiet Rebels Lorna

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: amerikanische Whiskyfässer, Ex Pineau des Charentes Fässer

Alkoholgehalt: 48.5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Limitierung: 7.560 Flaschen

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Frische Pfirsiche und Aprikosen, Karamell und Zitrusfrüchte

Gaumen: Bananenbrot, Grapefruit und Pfirsich-Eiscreme

Nachklang: Fruchtig mit sanfter Würze