Die unabhängige Bio-Whisky-Destillerie Nc’nean setzt bei ihrer neuesten Veröffentlichung auf unterschiedliche Hefesorten (wir stellten Ihnen Ende April in Peter Eichhorns Bericht über die Präsentation dieser Abfüllung in Deutschland vor.) Hierfür kamen unter anderem auch Weiß- und Rotwein-Hefen zum Einsatz. Nc’nean Huntress 2023 Woodland Candy ist jetzt in Deutschland erhältlich, wie uns Kirsch Import in seiner Presseaussendung mitteilt, und die Sie im Anschluss vorfinden.

Übrigens: Nur noch in dieser Woche haben Sie auch die Möglichkeit, eine von drei Nc’nean Huntress 2023 Woodland Candy + Nc’nean Organic Botanical Spirit bei uns zu gewinnen. Wie Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen können, erfahren Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jägerin des außergewöhnlichen Geschmacks: Nc’nean Huntress 2023 Woodland Candy

Stuhr, 08.05.2023 Nc’nean weiß, wie man eigene Wege geht. Die von einer Frau geführte Vorreiter-Brennerei hat in Sachen nachhaltige Whiskyproduktion bereits Eindruck hinterlassen. In dem von Fans ersehnten, jüngsten und limitierten Werk geht es um Hefe-Experimente: Nc ́nean Huntress 2023 Woodland Candy ist jetzt in Deutschland erhältlich.



Die schottische Küsten-Destillerie von der malerischen Halbinsel Morvern baut für die Herstellung ausschließlich auf erneuerbare Energien und brennt ihren Organic Single Malt auf Basis von 100 Prozent biologisch angebauter schottischer Gerste. Nc‘nean ist zudem die erste Brennerei in Großbritannien, die Netto-Null-Emissionen für die Produktion erreicht hat – und damit das Ziel der schottischen Whisky-Industrie für 2040 um knapp 20 Jahre übertrifft.

Neben dem Wohl des Planeten folgt Nc’nean einer weiteren Fährte: innovative Geschmackserlebnisse. Für die limitierte Serie Huntress experimentieren Gründerin Annabel Thomas und ihr Team mit Hefe – der Zutat für faszinierende Aromen. Huntress 2023: Woodland Candy ist der erste Nc’nean Whisky, der auf vier Hefesorten baut. Zur unkonventionellen Rezeptur des Single Malts zählen zum Beispiel erstmals Rotwein- und Weißweinhefen. Ein Dram aus der dunklen Recyclingflasche entfaltet ein komplexes Profil aus buttrigem Toffee, Waldfrüchten und Kräuterwürze.

Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy

Organic Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Destillationsjahr: 2018

Abfülljahr: 2023

Fasstypen: First Fill Bourbon Casks (35%),

STR Red Wine Casks (65%)

Alkoholgehalt: 48,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Abgefüllte Flaschen: 4.456 Flaschen (insgesamt)

Sonstiges: Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert