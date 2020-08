Neu: Amrut Triparva – der erste dreifach destillierte Single Malt aus Indien

Die indische Amrut Destillerie, in Bangalore in Südindien beheimatet, hat einen neuen Single Malt angekündigt, der weltweit vertrieben werden wird. Das Besondere an ihm: Er ist dreifach destilliert, eine Premiere für einen indischen Whisky.

Der Amrut Triparva ist mit 50% vol abgefüllt und soll Noten von Salzkaramell, Kokosnuss und Vanielle sowie Eiche an der Nase zeigen, danach gefolgt von Fruchtcocktail, weichem Pfirsich, Wegerich, Melone, Orange und Vanillecreme am Gaumen. Ashok Chokalingam, Nachfolger von Surrinder Kumar als Master Distiller, sieht ihn als Fortsetzung der Serie an Spezialitäten, die zum Beispiel den Spectrum (in Fässern mit Dauben aus verschiedenen Holzarten gereift) oder den Naarangi (mit Orangeneinfluss in der Fassreifung) oder auch den Single Rye enthält.

5400 Flaschen von ihm wird es weltweit geben, 600 davon sind für Indien reserviert. Ein Preis für den Amrut Triparva ist uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.