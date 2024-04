Neu bei Kirsch: ElsBurn Distillery Edition 10 yo und Puni Arte No.4

Zwei neue Abfüllungen finden sich heute in den Neuheiten von Kirsch Import, und keine der beiden kommt aus Schottland:

Die Hammerschiede aus dem Südharz veröffentlicht mit ElsBurn Distillery Edition 10 yo ihren ersten Single Malt der Reihe mit einer Altersangabe. Und aus Südtirol kommt mit Puni Arte No.4 ein Italian Malt Whisky neu auf unsere Märkte.

Hier die Infos zu den beiden Bottlings:

Erstmals mit Age Statement: Die ElsBurn Distillery Edition 10 y.o.

Im Elsbachtal, eingebettet in die Berglandschaft des Südharzes, liegt die Hammerschmiede. Statt Eisenerz verarbeitet die Familie Buchholz hier einen anderen regionalen Rohstoff: Gerste. Seit 2002 steht die Spirituosen-Manufaktur für Hercynian Single Malt – anspruchsvollen Whisky aus dem Herzen Deutschlands. Die außerordentliche Whisky-Vielfalt der Niedersachsen basiert ebenso auf hoher handwerklicher Qualität und Experimentierfreude wie einer breiten Palette an Weinfässern.

Stets in kleinen Stückzahlen ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt, erscheinen die Hercynian Single Malts in vier Reihen. Deren Herzstück: ElsBurn. Die intensiv fruchtig-würzigen Abfüllungen der Distillery Edition unterstreichen den Charakter der Marke. Der ElsBurn 10 y.o. ist Batch 1 der Distillery Edition 2024 – und der erste Single Malt der Reihe mit Age Statement. Typisch für die beliebte Reihe, reifte er vollständig in First Fill Sherry Casks aus Jerez. So entstand ein üppiges, charakterstarkes Geschmackserlebnis mit Backgewürzen, Rosinen und Mandarinen nebst feinen Vanille- und Karamellnoten.

ElsBurn 10 y.o. – Distillery Edition Batch 001 2024

The Original Hercynian Single Malt Whisky

10 Jahre

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First Fill Sherry Casks

1.000 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Trauben, Rauch, Schokolade: Puni Arte No.4 ist Whiskykunst aus Italien

Puni Arte ist eine Serie limitierter Abfüllungen, mit der sich Italiens erste Whiskydestillerie die Freiheit nimmt, besondere und markante italienische Whiskys zu kreieren. Das Resultat aus regionalen Getreidesorten, schottischem Equipment und Lagerräumen unter wie über der Erde? Individuelle Geschmacksprofile, die die Kunst der italienischen Whiskyherstellung demonstrieren.

Der Puni Arte No.4 ist ein Single Malt Whisky aus ungetorftem Gerstenmalz. Da dieses jedoch direkt nach einem Produktionszyklus mit Torfmalz verarbeitet wurde, hat der Whisky eine leicht rauchige Note. Nach 5,4 Jahren in Merlot-Fässern einer renommierten Südtiroler Kellerei entsteht ein zwischen Weichheit und Komplexität ausgeglichenes Erlebnis, das die leicht rauchigen Untertöne mit dunkler Schokolade, Trauben und würzigen Noten kombiniert.

Puni Arte No.4 – Limited Edition

The Italian Malt Whisky

5 Jahre

Herkunft: Italien

Fasstyp: Merlot Wine Casks

4.930 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt