Neu bei Kirsch Import: Ballechin & Edradour aus Weinfässern, Signatory Vintage mit Sherry-Malt und mehr

Zum Ende der Woche stellt Kirsch Import noch weitere Neuheiten vor: Aus Pittlochry kommen sechs Edradour– und Ballechin-Abfüllungen auf den deutschen Markt, die in Likörwein- bzw. Weinfässern reifen durften. Und auf dem gleichen Weg reisen auch die vier Bottlings von Signatory Vintage.

Hier alle Details:

Hochgenuss aus teils raren (Likör-)Weinfässern: Neuheiten von „Scotland’s Little Gem“

Whisky in seiner ursprünglichsten Form herstellen – das hat Edradour unter Scotch-Fans schon vor Jahren zur Legende gemacht. Als eine von wenigen Brennereien in Schottland produzierte sie bis 2018 ihren Single Malt ausschließlich in den alten Farmgebäuden, teils mit Geräten, die mehr als 100 Jahre auf dem Kerbholz haben. Und die so sonst kaum mehr beim Whiskymachen im Einsatz sind. Letzteres hat sich auch nach der abgeschlossenen Erweiterung um Edradour II nicht geändert.

Ihren Lieblingsstatus festigt die Highland-Brennerei nun mit sechs neuen Edradour- und Ballechin-Abfüllungen– allesamt aus Likörwein- und Weinfässern.

Mit dunkelfruchtigen und nussigen Tönen veredeln Oloroso Sherry Butts Edradour Single Malt. Der fassstarke Edradour 12 y.o. Oloroso Sherry Butts (Batch #2) reifte ausschließlich in den First und Second Fill Fässern aus Andalusien, der Edradour 21 y.o. wurde in ihnen gefinisht. Für die gesamte Reifezeit des Edradour 12 y.o. Barbaresco Casks zog man seltene Hogsheads heran, vorbelegt mit dem herkunftsgeschützten Rotwein aus dem Piemont.

Unter der Marke Ballechin füllt „Sotland’s Little Gem“ ihre torfigsten Single Malts ab, gebrannt aus Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil. Rauch, intensive Frucht und zarte Süße verbinden sich nach 17 Jahren reiner Weinfassreifung im Ballechin 17 y.o. Burgundy Casks. Auch der Ballechin 19 y.o. Madeira Casks reifte ausschließlich in einem Fasstyp: Mit Madeira vorbelegte Puncheons verleihen ihm Würze und Süße. Der fast gleichaltrige Ballechin 19 y.o. Manzanilla Sherry Casks lagerte in raren Fässern. Manzanilla Sherry ist trocken, mit oft mineralischen Noten, und wird nur in Sanlúcar de Barrameda hergestellt.

Edradour 12 y.o. Oloroso Sherry Butts – Batch 2

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 30/06/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 201, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 230

5.100 Flaschen (insgesamt)

57,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 21 y.o. Oloroso Cask Finish

Highland Single Malt Scotch Whisky

21 Jahre

Dest. 2001

Abgef. 03/07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogsheads, Oloroso Sherry Butts (Finish)

Fassnr. 2413, 2414, 2504

1.919 Flaschen (insgesamt)

52,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 12 y.o. Barbaresco Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 03/2011

Abgef. 03/07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Barbaresco Hogsheads

Fassnr. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

2.921 Flaschen (insgesamt)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin 17 y.o. Burgundy Casks – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest. 11/2005

Abgef. 05/07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Burgundy Hogsheads

Fassnr. 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334

2.103 Flaschen

53,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin 19 y.o. Madeira Casks – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

19 Jahre

Dest. 04/2004

Abgef. 05/07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Madeira Puncheons

Fassnr. 184, 189

1.323 Flaschen

53,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin 19 y.o. Manzanilla Sherry Casks – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

19 Jahre

Dest. 05/2004

Abgef. 04/07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Manzanilla Sherry Butts

Fassnr. 269, 274, 275

1.846 Flaschen

55% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Abfüllungen für Anspruchsvolle: Sherry-Malt und mehr von Signatory Vintage

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Andrew Symington erlesene Scotch Whiskys auf. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen Bottlers. Über viele Jahre hinweg haben wir enge Beziehungen zu seiner Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. aufgebaut, die es uns immer wieder ermöglichen, exklusive Abfüllungen für unsere Kunden nach Deutschland zu holen.

In dieser Woche zählt dazu eine der letzten verfügbaren Flaschen in angenehmer Trinkstärke von 43% vol.: Dieser Ben Nevis 2014/2023 reifte 8 Jahre lang in Second Fill Oloroso Sherry Butts.

Ben Nevis 2014/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 12/2014

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

In der Un-Chillfiltered-Range versorgt Signatory anspruchsvolle Genießer mit der Neuauflage des hocharomatischen Edradour 2013/2023, der wie gehabt 10 Jahre lang im Sherryfass reifen durfte.



Neu und im neuen Look sind außerdem zwei Abfüllungen der Small Batch Edition dabei. Der Mortlach 2012/2023 wie auch der Glenrothes 2011/2023 reiften in Oloroso Sherry sowie Bourbon Casks und wurden mit 48,2% vol. abgefüllt.

Edradour 2013/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

10 Jahre

Dest. 06/2013

Abgef. 07/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 281, 282, 283, 284

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2012/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #1

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks, Bourbon Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 2011/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #2

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks, Bourbon Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert