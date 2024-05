Neu bei Kirsch Import: Small Batches von Signatory Vintage und ein The GlenAllachie Single Cask

Dreimal Speyside, so lassen sich die heutigen Neuheiten von Kirsch Import zusammenfassen. Im Detail: In der Small Batch Reihe des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage erscheinen zwei neue Abfüllungen, ein Secret Speyside aus einer „tonangebende Kult-Brennerei der Region“, deren Name anscheinend mit einem M beginnt, plus einem Malt aus der Glenallachie Distillery.

Aus letztgenannten kommt auch die dritte Neuheit, eine Einzelfass-Abfüllung Selected by Billy Walker for Germany.

Hier alle Einzelheiten zu den drei Neuheiten, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kleine Auflagen – große Beliebtheit: Neue Small Batches von Signatory Vintage

Zwei neue Editionen unserer Small Batch Reihe führen ins Kerngebiet der schottischen Whiskyproduktion: die Speyside. Von Kirsch Import exklusiv für den deutschen Markt entworfen, basiert die Serie auf Fässern, die wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Signatory Vintage auswählen. Die unverfälschten Erlebnisse sorgen bei erhöhter Trinkstärke von 48,2% vol. für vollmundigen Genuss – üppige Fruchtnoten aus Oloroso Sherry Casks inklusive.

Mit dem Secret Speyside (M) 2011/2024 werfen wir eine unabhängige Perspektive auf eine tonangebende Kult-Brennerei der Region. Der 11-jährige Glenallachie 2012/2024 hält in Sachen Qualität mühelos mit.

Secret Speyside (M) 2011/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #11

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenallachie 2012/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #8

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Casks

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Schoko-Cheesecake mit roten Beeren: The GlenAllachie tischt ein exklusives Single Cask auf

Seit der Übernahme durch Billy Walker und Co. im Jahr 2017 gab es für The GlenAllachie nur eine Richtung: nach oben. Einer der wesentlichen Bausteine für den Aufwärtstrend der Speyside-Brennerei? Der herausragende Fassbestand. Dieser stützt sich vor allem auf zumeist erstbefüllte Sherryfässer von hoher Qualität.

Den Einfluss eines einzelnen Oloroso Sherry Hogsheads auf den Single Malt von The GlenAllachie demonstriert der The GlenAllachie 2011/2023 – und zwar exklusiv für den deutschen Markt. Das 11 Jahre alte Single Cask vermählt bei knackigen 62,1% vol. Cask Strength charakteristische Aromen von Mokka und Heidehonig mit Beeren, Orangenschale und komplexen Schokoladennoten.

The GlenAllachie 2011/2023 – Oloroso Hogshead

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

11 Jahre

Dest. 26/09/2011

Abgef. 12/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr. 804997

339 Flaschen

62,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Getrocknete Beeren, Heidehonig und schwarzer Trüffel, mit Noten von geröstetem braunem Zucker, Mokka und kräftigem Kakao.



Gaumen: Heidehonig, Mokka und Puderzucker, gefolgt von Noten von roten Beeren, Orangenschale und Backgewürzen.



Nachklang: Schokoladenkäsekuchen und Kirschen.