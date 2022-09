Neu: Bowmore Master’s Selection 22 Years Old (mit Video)

Bereits im Februar 2022 tauchte das Label des Bowmore Master’s Selection 22 Years Old in der TTB-Datenbank auf (wir berichteten hier), aber es hat bis heute gedauert, bis er auch offiziell auf der Webseite der Destillerie vorgestellt wurde.

Die neueste Zusammenarbeit zwischen Bowmore und Aston Martin wurde mit 51,5% vol. abgefüllt und entstammt einer Zusammenarbeit zwischen Bowmore Master Blender Ron Walsh und Aston Martins Chief Creative Officer Marek Reichmann.

Hier die Tasting Notes in der Originalfassung:

Nose: Beginning with sweet and fruity notes of heather honey, vanilla with subtle cherries

Taste: Rich sweet and malty spicy notes of Vanilla Fudge

Finish: Sweet and woody with notes of liquorice sticks deliver a spicy feel.