Mit ihrer Musik haben sie mehr als nur eine Generation von Heavy Metal Fans beeinflusst: Judas Priest, die legendäre Band aus Birmingham, feiert 50 Jahre Bandgeschichte – und die Destillerie St. Kilian feiert dieses Jubiläum mit zwei außergewöhnlichen Abfüllungen mit. 50 Heavy Metal Years (geräuchert über Buchenholz, aus ex-Rye und ex-Brandy Jerez Fässern) und Angel of Retribution (ultra heavily peated mit 91ppm und mit Vollreifung in französischen 300 Liter ex-Pineau des Charentes Fässern) sind ab Sonntag in limitierter Auflage im Webshop von St. Kilian erhältlich.

Alle Infos zu diesen beiden Sonderausgaben aus der größten Whisky Destillerie in Deutschland nachfolgend in der Pressemitteilung:

ST. KILIAN DISTILLERS WIDMET DIE NÄCHSTE HEAVY METAL EDITION DER LEGENDÄREN BAND JUDAS PRIEST

Mit den Single Malt Abfüllungen „50 Heavy Metal Years“ und „Angel of Retribution“ feiert Deutschlands größte Whisky Destillerie 50 Jahre Bandgeschichte mit Judas Priest

Rüdenau, September 2022

Eine der größten Bands des Heavy Metals, Judas Priest, feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Nur wenige Metal-Bands haben sich in der Szene einen so nachhaltigen Namen aufgebaut wie die Briten. Sie waren die ersten, die ausschließlich Leder und Nieten trugen und damit einen Look prägten, der von Metal Fans auf der ganzen Welt angenommen wurde. Begleitet von zahlreichen Auszeichnungen, setzte sich der Erfolg von Judas Priest seit den siebziger Jahren kontinuierlich fort. Mit ihrem legendären Album „Firepower“ erreichten sie 2018 einen absoluten Höhepunkt ihrer Metal-Karriere. Verschoben durch die anhaltende Covid-19 Pandemie, feiert Judas Priest im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen und begeistert Fans auf der ganzen Welt mit einer sensationellen Konzerttournee. Anlass genug für St. Kilian Distillers, der legendären Band aus Birmingham eine weitere Heavy Metal Edition mit zwei außergewöhnlichen Abfüllungen zu widmen. Die auf 12.300 Flaschen limitierte „50 Heavy Metal Years“ Anniversary Edition erhielt ihren einzigartigen Charakter durch Gerstenmalz, welches über Buchenholzfeuer schonend geräuchert wurde. Der vierjährige, rauchige Single Malt reifte zum großen Teil in ehemaligen Bourbon Fässern und wurde mit Whiskys aus ex-Rye und ex-Brandy Jerez Fässern vermählt, die eine cremige Fruchtsüße zum Holzrauch beisteuern. Für die streng limitierte „Angel of Retribution“ Edition hingegen kam Ultra Heavily Peated Gerstenmalz mit 91 „parts per million“ (ppm) zum Einsatz, welches direkt aus den schottischen Highlands stammt und Heavy Metal in Reinform verkörpert. Von diesem vier Jahre alten Single Malt, der eine einzigartige Vollreifung in französischen 300 Liter ex-Pineau des Charentes Fässern erhielt und eine wahre Geschmacksexplosion von Torfrauch, Frucht und Würze bietet, wurden insgesamt 950 Flaschen abgefüllt. Diese beiden besonderen Judas Priest Heavy Metal Editionen sind ab 25. September 2022 erhältlich.

HEAVY METAL PASST ZU ST. KILIAN

Bereits seit seiner Jugend ist Andreas Thümmler ein Fan der britischen Heavy Metal Band. „Songs wie Turbo Lover, Metal Gods und Breaking the Law bleiben für mich auch nach 50 Jahren noch immer unvergessen. Daher war sofort klar, dass es zum 50-jährigen Bestehen von Judas Priest eine St. Kilian Heavy Metal Edition geben muss“, so der Gründer und Eigentümer von St. Kilian Distillers. So zögerte Thümmler auch keine Minute, als die Global Merchandising Services Limited, einer der weltweit größten Auswerter von Merchandisingrechten der Musik- und Unterhaltungsbranche, an St. Kilian Distillers mit der Lizenzvergabe für Judas Priest Whisky herantrat. Nach dem großen Erfolg der ersten St. Kilian Heavy Metal Edition, Grave Digger, kommen auf diese Weise erneut Metal Fans und Whiskyenthusiasten gleichermaßen auf ihre Kosten.

EINSATZ VON RAUCH- UND TORFMALZ

Die Grundlage für die „50 Heavy Metal Years“ Anniversary Edition bildet spezielles Gerstenmalz aus Deutschland, welches sein unverwechselbares Aroma durch schonendes Darren über Buchenholzrauch erhält. „Mit diesem leicht geräucherten Malz erhalten wir eine feine, jedoch spürbare Rauchnote im Whisky. Zudem steuern die verwendeten Brandy Fässer aus Jerez eine cremig-süße Fruchtigkeit als ideale Ergänzung zu den Bourbon- und Roggennoten bei“, erklärt Master Distiller Mario Rudolf. Inspiriert durch die Hymne „Lochness“ aus dem Judas Priest Album „Angel of Retribution“ entstand die gleichnamige, extrem stark getorfte Heavy Metal Abfüllung. Diese wurde mit Ultra Heavily Peated Gerstenmalz produziert, welches direkt aus Schottland bezogen wird. „Die fruchtigen Aromen, der einzigartige Geschmack sowie die hohe Qualität der Pineau des Charentes Fässer haben uns vollends überzeugt und gaben den Ausschlag für diese limitierte Edition“, verrät Rudolf.

VERKAUFSSTART AM 25. SEPTEMBER 2022

Beide Judas Priest Single Malt Heavy Metal Whiskys sind weder gefärbt noch kühlgefiltert und werden in der ausschließlich für die Metal-Serie genutzten 0,7-Liter-Flasche mit schwarzem Etikett in Metal-Optik abgefüllt. Die UVP für Endverbraucher liegt bei 59,90 € für den mildrauchigen „50 Heavy Metal Years“ und bei 99,90 € für den Ultra Heavily Peated „Angel of Retribution“ Single Malt Whisky. Das Release-Datum beider Editionen ist Sonntag, der 25. September 2022 ab 19:00 Uhr im St. Kilian Onlineshop. Während die 50 Jahre Jubiläumsedition später auch bei vielen Fachhändlern zum Verkauf stehen wird, wird die „Angel of Retribution“ Edition ausschließlich bei St. Kilian online und – bei ausreichender Verfügbarkeit – auch im Shop in der Besucherdestille erhältlich sein. Zudem wird die „50 Heavy Metal Years“ Anniversary Edition am Samstag, den 15. Oktober um 19:00 Uhr, im Rahmen des großen Online Whisky Tastings live aus dem Stillhouse von Deutschlands größter Whisky-Destillerie – zusammen mit vielen weiteren Neuerscheinungen – vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmern verkostet. Weitere Informationen zu dem Online Whisky Tasting unter www.stkiliandistillers.com.

TASTING NOTES

JUDAS PRIEST – 50 HEAVY METAL YEARS

AUSSEHEN

Helles Gold

Aroma

Herrlich fruchtige Noten saftiger Aprikose, untermalt von süßer Vanille, einem Hauch Gerstenmalz und feinwürziger Eiche, werden von wärmenden Holzrauchnoten perfekt umhüllt.

Geschmack

Cremig-süß und sogleich angenehm wärmend mit gegrillter Aprikose, Vanillecreme und malziger Süße, die von einer dezent pfeffrigen Note mit einem Touch Eichenwürze und trockenem Holzrauch begleitet wird.

Nachklang

Wohlig wärmend mit cremiger heller Obstfrucht, geröstetem Malz sowie trockenen Aschenoten und einer feinwürzigen Eichenstruktur, die lange nachhallen.

Alkoholgehalt:

47 % vol

UVP:

€ 59,90 (0,7l)

JUDAS PRIEST – ANGEL OF RETRIBUTION

AUSSEHEN

Bernstein

Aroma

Intensiv wärmender Torfrauch in Harmonie mit süßen Fruchtnoten von gelben Pflaumen und rotem Traubengelee, begleitet von Aschenoten, etwas Ruß und würziger Eiche mit Menthol im Hintergrund.

Geschmack

Die samtige Fruchtsüße von saftigen Orangen und gelben Pflaumen verbindet sich mit würziger Eiche, weißem Pfeffer und feinem Marzipan in einem alles umhüllenden Torfrauch mit feiner Aschenote zu einer wahren Geschmacksexplosion.

Nachklang

Die cremig-würzige Melange aus Fruchtmarmelade und Eichentanninen klingt mit dem wohlig wärmenden Torfrauch, trockenen Aschenoten sowie einem Hauch Mandeln lange nach.

Alkoholgehalt:

49 % vol

UVP:

€ 99,90 (0,7l)

ÜBER JUDAS PRIEST

Judas Priest aus Birmingham gelten als eine der größten und einflussreichsten Bands des Heavy Metals. Ursprünglich als Blues Band 1969 gegründet, wandte sich Judas Priest ab Mitte der 1970er Jahre dem Heavy Metal zu. Mit zahlreichen Alben und Hits wie „Breaking The Law“, „Living After Midnight“ oder „Painkiller“ drücken sie seit nunmehr 50 Jahren der Metal Musikszene ihren unverkennbaren Stempel auf und erreichten mit ihrem legendären Album „Firepower“ 2018 einen absoluten Höhepunkt ihrer Metal-Karriere. Dieses Jahr wurde Judas Priest in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen und mit dem “Musical Excellence Award” ausgezeichnet. Zu ihrem 50. Jubiläum erschien 2021 aus den riesigen Archiven der Band eine limitierte Box mit allen offiziellen Live- und Studioalben sowie 13 bisher unveröffentlichte CDs. Für 2022/2023 sind Konzerte unter anderem in Deutschland, Spanien, den USA, Schottland, Finnland, Schweden und Italien geplant. Mehr Informationen finden Sie auf www.judaspriest.com.

ÜBER GLOBAL MERCHANDISING SERVICES LIMITED

Die Global Merchandising Services Limited ist einer der weltweit größten Auswerter von Merchandisingrechten der Musik- und Unterhaltungsbranche. Das Unternehmen entwickelt einzigartige und innovative internationale Merchandising-Programme und verfügt über Lizenzen von einer Vielzahl international erfolgreicher Einzelkünstler, Musikbands sowie Unterhaltungsveranstaltungen. Unter der Leitung von Barry Drinkwater, dem Gründer und geschäftsführenden Vorsitzenden, und mit Büros in London und Los Angeles, Kalifornien, umfasst die Liste von Global Merchandising Services Limited Musikgruppen wie One Direction, Judas Priest, Motörhead und Iron Maiden bis hin zu Figuren und Marken wie The Emoji Company, Capcom sowie Unterhaltungsmarken wie Universal’s „Jurassic World“ und Rovio’s „Angry Birds“.

ÜBER ST. KILIAN DISTILLERS GMBH

Die größte Whisky-Destillerie Deutschlands aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whisky der Spitzenklasse, der bei den renommiertesten Whiskywettbewerben rund um den Globus mit zahlreichen Goldmedaillen prämiert wurde. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die erst 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und somit noch junge Brennerei mit ihren Whiskys inzwischen bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.