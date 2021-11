Neu: Bunnahabhain Cask Strength 12 Year Old

Diese Abfüllung der Islay-Brennerei kündigte sich schon in der TTB-Datenbank an (wir berichteten), und gestern wurd sie auch offiziell: neu im Portfolio von Bunnahabhain ist der Bunnahabhain Cask Strength 12 Year Old und ist ein ist ein ungetorfter Islay Single Malt, der in einer Kombination aus Ex-Bourbon- und Ex-Sherry-Fässern. Diese Abfüllung wird nun jährlich erscheinen, die 2021er Ausgabe ist mit 55,1% Vol., ohne Färbung und Kühlfiltration abgefüllt.

Ab Donnerstag ist der Bunnahabhain Cask Strength 12 Year Old auf der Website der Brennerei für Mitglieder von The Coterie erhältlich. Wer nicht zu diesem Destilliere-Club gehört, muss sich nur ein klein wenig gedulden. Das neue Bottling wird noch in diesem Monat im Fachhandel erhältlich sein. Der Ausgabepreis für Großbritannien ist mit £75 angeben. Dies entspräche umgerechnet etwas 90 €.