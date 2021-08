Neu: Connacht Single Malt Batch 1

Die irische Connacht Distillery veröffentlicht Batch 1 ihres Single Malts und somit den ersten Whiskey, der seit über 150 Jahren in Mayo destilliert wurde. Für den zweifach destillierten Single Malt Irish Whiskey verwendete die Brennerei ausschließlich irische Gerste. Er reifte in ehemaligen Bourbon-Fässern und erhielt abschließend ein Finish in Ex-Oloroso-Sherry Fässern.

Connacht Single Malt Batch 1 ist mit 47 % Vol. abgefüllt und über die Website der Brennerei sowie in ganz Irland mit einer UVP von 65 € erhältlich. Schon bald wird er dann auch international veröffentlicht, eine Markteinführung in die USA, Frankreich und Deutschland ist ebenfalls vorgesehen.