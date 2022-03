Neu: Filey Bay Single Cask „German Selection by Schlumberger“ und Filey Bay Sherry Cask Reserve #2

Für Freunde sherrygereifter Whiskys starten wir gleich mit zwei guten Nachrichten in das Wochenende: Wie uns die Schlumberger Vertriebsgesellschaft informiert, kommen mit der Filey Bay Single Cask „German Selection by Schlumberger“ und der Filey Bay Sherry Cask Reserve #2 zwei neue Whiskys aus der Destillerie in Yorkshire auf den Markt.

Was es über die beiden Sonderabfüllungen der Spirit of Yorkshire Distillery zu sagen gibt, finden Sie nachfolgend:

Neu in Deutschland: Filey Bay Single Cask „German Selection by Schlumberger“ und Filey Bay Sherry Cask Reserve #2

Mit Filey Bay hat die Schlumberger Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Meckenheim Ihr Portfolio um eine interessante neue Marke verstärkt. Neben der Standardrange hat die Brennerei bereits im letzten Jahr mit einem First Fill Fino Einzelfass ein Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt legt man mit einer German Selection by Schlumberger Abfüllung aus einem Pedro Ximinez Hogshead nach.

Vom Anbau des Getreides, über das Mälzen in der eigenen Brauerei, bis hin zum Whisky im Glas hat die Spirit of Yorkshire Distillery alle Arbeitsschritte in der eigenen Hand. Seit 2017 stellen Sie ihren Whisky Filey Bay, der nach der nahegelegenen Bucht benannt ist, weitestgehend CO2 neutral her.

Filey Bay Single Cask „German Selection by Schlumberger“ Pedro Ximenez Hogshead #293

Alle Fässer der „German Selection by Schlumberger“ werden komplett und exklusiv für den deutschen Markt, speziell für den klassischen Fachhandel abgefüllt. Alle „German Selection by Schlumberger“ Fässer sind mit Jahrgangsangabe und in Fassstärke. Auf Kühlfiltration und Farbstoff verzichten wir selbstverständlich!

Tasting Notes:

Nase: Dunkle Schokolade, getrocknete, vollreife dunkle Früchte

(Brombeere, Pflaume), frischer Ingwer, leichter Karamell. Zum Schluss Sherrywürze, etwas Eiche und Kaffeebohne

Gaumen: Wieder dunkle Schokolade, fruchtige, aber auch malzige Süße, deutlicher Ingwer, leicht angebranntes Karamell. Am Ende sanfte, würzige Eiche

Finish: mittellang, sehr wärmend, mit viel Süße

Destilliert im Februar 2017, abgefüllt im Januar 2022 – knapp fünf Jahre alt ist der Whisky und damit einer der ältesten, die Filey Bay bisher abgefüllt hat. 295 Flaschen wurden in Original-Fass-Stärke von 59,80% Vol. abgefüllt – natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen. Zum UVP von 94,00 Euro ist dieser Whisky ab sofort im Handel verfügbar.

FILEY BAY Sherry Cask Reserve #2 First Fill Pedro Ximenez

Pedro Ximenez gehört zu den süßesten und reichsten Sherryweinen der Welt mit Aromen von Honig, Marmelade, Rosinen und kandierten Früchten. So zeigt diese Sonderabfüllung eine andere Seite des Lager- und Brennereicharakters, in diesem Fall einen viel tieferen und dunkleren Whisky im Vergleich zu regulären Bourbon Fass Lagerung.

Tasting Notes:

Nase: reichhaltig und fruchtig

Gaumen: Bratäpfel, Cinder Toffee (Toffee mit Lufteinschlüssen, ähnlich Luftschokolade), Schokolade mit kandierten Orangen und Obstkuchen

Finish: mittellang, mit toller Fruchtsüße und dunkler Schokolade

Der Whisky wurde mit gehaltvollen 46,0 % Vol. abgefüllt und ist natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen. Die Abfüllung ist limitiert auf 2.000 Flaschen weltweit, knapp 400 Flaschen für Deutschland! Die Flaschen sind ab sofort zu einem UVP von 79,00€ im Whiskyfachhandel erhältlich.

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG ist seit über 50 Jahren bekannt für ihre Kompetenz in den Bereichen Wein- Schaumwein aber auch Spirituosen. Das Whisky(e)y-Sortiment bildet dabei einen klaren Schwerpunkt. Unter dem Motto „A Dram for Everyone“ werden Marken wie Bellevoye, Benromach, Blanton´s, Carn Mor, C&S Dram Collection, Hinch, Filey Bay, Finch, Heaven´s Door, Kavalan, Mac-Talla, Old Perth, Penderyn und Spey in Deutschland vertrieben.”