Neu im Travel Retail: Bushmills Black Bush 80/20 Sherry Cask Reserve

Es ist schön, wieder mehr Abfüllungen für den Travel Retail zu sehen – ein wichtiges Outlet für die Whiskyindustrien vieler Länder. Die neueste Ankündigung stammt von der Brennerei Bushmills im County Antrim, und sie betrifft einen neuen Black Bush.

Der Bushmills Black Bush 80/20 Sherry Cask Reserve ist ein Blended Irisch Whiskey, bei dem 80% aus Sherryfässern, zum Teil mit einem zusätzlichen PX-Finish, und 20% aus Grain Whiskey bestehen. Damit bringt der Bushmills Black Bush 80/20 Sherry Cask Reserve typische Sherrywhisky-Noten: Früchtekuchen, Sherry, getoastete Nüsse, reife Pfirsiche und Piment.

Colum Egan, Master Distiller bei Bushmills, kommentiert die neue Abfüllung so:

“We are excited to launch, BLACK BUSH 80/20 PX Sherry Cask Reserve. This unique whiskey possesses the renowned character of Black Bush, with added complexity deriving from the Pedro Ximénez sherry casks, characterised by extra layers of sherry sweetness and flavours of rich dried fruits. With more than 400 years of whiskey-making heritage, we continue to innovate and introduce new products that consumers will love. Our new BLACK BUSH80/20 PX Sherry Cask Reserve is the perfect addition to our Bushmills portfolio.”