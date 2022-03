Neu: GlenAllachie 10yo Cask Strength Batch 7

Im September des Vorjahrs kam der Glenallachie 10yo Cask Strength Batch 6 kurz nach dem Erscheinen auch nach Deutschland. Heute ist in Schottland von der Brennerei Glenallachie Batch #7 vorgestellt worden, er sollte also auch bei uns in absehbarer Zeit relevant werden.

Hier schon einmal ein paar Infos zum neuen Glenallachie 10yo Cask Strength Batch 7, der wiederum von Master Distiller Billy Walker zusammengestellt wurde: Diesmal kommt er mit 56,8% vol. in die Flasche, und er ist aus vier verschiedenen Fassarten komponiert: Pedro Ximenez und Oloroso Sherryfässer, Rioja Barriques sowie Virgin Oak Casks.

Die Tasting Notes in freier Übersetzung: Heidekraut Honig, getrocknete Früchte, Zimt, Muskatnuss, Orangenschalen, Mokka und Melasse in der Nase, am Gaumen dunkle Schokolade, Feigen, wiederum Heidehonig, Rosinen, Zimt, Pflaumen und Spuren von Orangenzeste am Gaumen.

In Schottland kostet der Batch #7 63 Pfund, ein Preis für Deutschland wird wohl erst festgelegt werden.