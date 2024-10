Neu in Deutschland von Kirsch Import: Tomintoul Fass-Finishes, Neues aus Raasay und Waterford

Einige der Abfüllungen, die wir Ihnen in letzter Zeit nach ihrer Veröffentlichung von schottischen und irischen Destillerien bereits mit den originalen Pressemitteilungen oder durch unsere Recherche vorstellen konnten, sind nun auch offiziell über Kirsch Import nach Deutschland gekommen – und das ist immer ein guter Zeitpunkt, Ihnen diese Abfüllungen anlässlich ihrer Verfügbarkeit nochmals in Erinnerung zu rufen. Die beiden Neuen aus Tomintoul, mehrere Abfüllungen aus der Isle of Raasay Distillery und ein neuer Whisky aus der irischen Waterford Distillery werden in den nächsten Tagen im Handel zu finden sein:

Vollmundige Fass-Finishes: Tomintoul aus Sherry- & Portweinfässern

Sanft, sanfter, Tomintoul: Der Single Malt aus dem malerischen Cairngorms Nationalpark ist der Wahl-Whisky für Einsteiger und entspannte Feierabend-Drams. In über 20 Jahren bei Tomintoul hat Master Distiller Robert Fleming den ausgesprochen weichen, malzig-floralen Brennereicharakter maßgeblich geprägt – und zugängliche „gentle drams“ erschaffen, die preisgekrönt und preiswert zugleich sind.



Die Sanftheit seiner Whiskys zu unterstreichen, gelingt Fleming mit vollmundigen Fass-Finishes. Für die limitierte 2009 Edition des Tomintoul 14 y.o. kamen Pedro Ximénez Sherry Casks zum Einsatz. Initial reifte der üppige Single Malt mit Noten von Schokoladenganache, Rosinen und Kaffee in Bourbonfässern.



Letzteres gilt auch für den begrenzt verfügbaren Tomintoul 15 y.o., den man für köstliche Noten wie Rhabarberkompott, Vanillepudding und kandierte Mandeln anschließend in Tawny Port Barriques ausbaute.



Dank Verzicht auf Farbstoff und Kühlfiltrierung entfalten die Single Malts authentische, volle Aromen.

Tomintoul 14 y.o. – PX Quarter Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Limited 2009 Edition



14 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks (Finish)

4.380 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Tief und üppig mit Aromen von Schokoladenkuchen, Ahornsirup,

Trockenfrüchten und Zedernholz.



Gaumen: Genussvolle Schichten von Pekannusskuchen mit Ahornsirup,

Schokoladenganache, Rosinen und gerösteten Nüssen, gepaart mit gemahlenem

Kaffee, Tabak und Backgewürzen.



Nachklang: Lang und wärmend, wobei Eindrücke von Tiramisu, dunkler Schokolade

und Paranüssen auf der Zunge verweilen.



Tomintoul 15 y.o. – Tawny Port Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Limited 2008 Edition



15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks, Tawny Port Barriques (Finish)

6.072 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Tasting Notes:



Nase: Einladende Aromen von gekochten Früchten und Zimtgebäck, die sich mit Cocktailkirschen, dunkler Schokolade und Gewürznelken verbinden.



Gaumen: Ein Hauch von gebackenen Erdbeeren, Rhabarberkompott und Vanillepudding, gepaart mit süßem Nougat, kandierten Mandeln und Kakaopulver.



Nachklang: Nussig und wärmend mit Noten von Kaffeekuchen, reifen Brombeeren, Walnüssen und dunkler Schokolade, die auf der Zunge verweilen

Raucharomen in Reinform: „Through the Ages” mit Raasay Single Casks

Bei den Isle of Raasay Hebridean Distillers wird auf der kleinen Isle of Raasay erstmals legal Whisky gebrannt. Und: Der Single Malt der Pionier-Brennerei reift in einer für Schottland neuartigen Fasszusammensetzung. Das Rezept „Na Sia“ (gälisch für „die Sechs“) kombiniert getorfte und ungetorfte Rohbrände, die separat in je drei Fasstypen reifen: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks und First Fill Bordeaux Red Wine Casks.



Mit der Na-Sia-Serie macht Raasay alle zwei Jahre die sechs Komponenten des Rezepts als fassstarke Single Casks zugänglich – die ungetorften Fässer in der ersten, die getorften in der zweiten Jahreshälfte. Für Whisky-Fans? Eine seltene Chance, mitzuerleben, wie sich der Hebriden-Malt weiterentwickelt.

Für das Peated Chinkapin Oak Single Cask werden die eigens angefertigten Fässer aus der nordamerikanischen Eichenart frisch verkohlt und geröstet. Diese Behandlung verleiht dem Single Malt schon früh eine satte Farbe und ein kräftiges, von süßem Toffee, dunklen Früchten und Ingwer geprägtes Aroma, das sich mit anhaltenden Noten von Holzrauch verbindet.



Das Peated First Fill Rye Whiskey Single Cask reifte in Fässern aus der Woodford Reserve Distillery in Kentucky, wo 53 Prozent Roggen in der Maische verwendet werden. Diese entwickeln spannende Pfeffer-, süße Gewürz- und Butterscotch-Noten im von Holzrauch geprägten getorften Raasay Single Malt.



In Rotweinfässern frisch von den „Châteaus“ im Südwesten Frankreichs reifte das Peated First Fill Bordeaux Red Wine Single Cask. Dabei ergänzen den Holzrauch üppige Noten von dunklen sowie Trockenfrüchten und BBQ-Rippchen, die sich harmonisch mit maritimen Einschlägen verbinden.

Isle of Raasay 2019/2024 Chinkapin Oak Cask– Peated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series



5 Jahre

Dest. 2019

Abgef. 08/2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Chinkapin Oak Cask

Fassnr. 19/69

61,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay 2019/2024 First Fill Rye Whiskey Cask– Peated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series



5 Jahre

Dest. 2019

Abgef. 08/2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Rye Whiskey Cask

Fassnr. 18/864

61,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay 2019/2024 First Fill Red Wine Cask– Peated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series



5 Jahre

Dest. 2019

Abgef. 08/2024

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Bordeaux Red Wine Cask

Fassnr. 18/721

59,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

„Absolutely delightful“: Waterford belebt über 200 Jahre alte Getreidesorte wieder

Die Arcadian Series ist Waterfords Sammlung für außergewöhnliche Abfüllungen. Diese Whiskys entstehen etwa in Kooperation mit unkonventionell arbeitenden Landwirten und Pionieren ihres Handwerks, die Geschmack über Ertragszwang stellen. Oder aber durch Rückbesinnung auf althergebrachte Methoden und Zutaten. Zum Beispiel der Heritage: Goldthorpe 1.1.



Wie sein Vorgänger, der Heritage: Hunter 1.1, wurde er aus einer wiederbelebten Getreidesorte destilliert und von Verkoster-Legende Serge Valentin auf whiskyfun.com mit 90 Punkten geehrt.



Fernab von jeder sehr ähnlich schmeckenden, auf Ertrag gezüchteten modernen Getreidesorte fängt dieser einzigartige Single Malt den Geschmack eines vergangenen Zeitalters ein. Dabei geht Goldthorpe noch weiter in die Vergangenheit zurück als Hunter.



1889 in Yorkshire entdeckt, wurde die hochqualitative Sorte Anfang des 20. Jahrhunderts in Irland in umfangreichen Feldversuchen erprobt, bevor sie der Zeit zum Opfer fiel. In Zusammenarbeit mit dem irischen Landwirtschaftsministerium und Waterfords Mälzerei wurde das Erbgetreide über mehrere Jahre hinweg mühevoll und kostspielig aus einem kleinen Päckchen Saatgut gezüchtet, bis der Ertrag zum Brennen reichte.



162 Fässer konnten schließlich mit dieser echten Rarität befüllt werden, abgefüllt in weltweit nur 6.500 Flaschen.

Heritage: Goldthorpe 1.1

Waterford Irish Single Malt Whisky



3 Jahre, 7 Monate, 5 Tage

Dest. 07-08/2020

Abgef. 07/2024

Herkunft: Irland

Fasstyp: 40% First Fill American Oak Casks, 24% Virgin American Oak Casks, 18% Premium French Oak Casks (Château Haut-Brion), 18% Vin Doux Naturel Casks (Moscatel & Port)

6.650 Flaschen (insgesamt)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Süße Obstgartenfrüchte, Äpfel und Birnen, cremig, leichte Schärfe, rote

Beeren, Honig, Scheunenaromen wie Heustaub, Nelken, Rosinen.



Gaumen: Grüne Gewächse, kräftige Noten von Müsliriegel, Beerenkompott, roter

Apfel, grüner Tee, Paprika, Melone, Bratensoße, Pflaumen.



Nachklang: Eine anhaltende trockene Süße hinterlässt eine delikate, andauernde

Note von Trockenfrüchten und einen Hauch von Gewürzen.