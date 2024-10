Rising Brands enthüllt die exklusive Paul John Christmas Edition 2024 – Festtags-Feeling mit karibischem Rumfass-Finish

Sie hat tatsächlich schon Tradition unter den Christbäumen deutscher Whiskyfreunde: Die Christmas Edition aus der indischen Paul John Distillery in Goa. Mit ihren weihnachtlichen Noten, die in der Ausgabe 2024 durch ein karibisches Rumfass-Finish noch verstärkt werden und einer weihnachtlichen Verpackung ist sie ab sofort dank des Importeurs Rising Brands im deutschen Fachhandel erhältlich.

Hier finden Sie die Beschreibung der Paul John Christmas Edition 2024 – und die dazugehörigen Tasting Notes

Nürnberg, 24. Oktober 2024 – Die Rising Brands GmbH freut sich, die siebte Edition der limitierten Paul John Christmas Edition auf den Markt zu bringen. Dieser nicht rauchige Single Malt verkörpert die festliche Stimmung der Weihnachtszeit und stammt von den tropischen Küsten Goas an der Westküste Indiens.

Die Paul John Christmas Edition 2024 zeichnet sich durch ihre tiefgoldene Farbe und komplexe Aromen aus, darunter exotische Noten von Mango und Ananas, kombiniert mit dem Duft von Vanillekuchen und einem Hauch von Sandelholz. Diese besondere Edition wird aus Malts komponiert, die in karibischen Rumfässern gereift sind und mit Malts aus amerikanischer Virgin Oak vereint wurden. Das Ergebnis ist ein Whisky mit facettenreichen Aromen von Gewürzen, Kokosnuss, kandierten Orangen und einer dezenten Note gerösteter Eiche. Der Abgang ist überraschend vielschichtig, mit Noten von Fruchttorte, Pfirsich und gesalzenem Toffee sowie einer ausgeprägten Tanninstruktur – perfekt, um den Zauber der Weihnachtszeit zu genießen.

Tasting Notes

: Gewürze, Kokosnuss, kandierte Orange und eine dezente Note gerösteter Eiche Finish: Vielschichtige Noten von Fruchttorte, Pfirsich und gesalzenem Toffee mit ausgeprägten Tanninen

Die Paul John Christmas Edition 2024 hat einen Alkoholgehalt von 46 % vol. und ist in 0,70-Liter-Flaschen erhältlich. Der UVP liegt bei 59,99 €.

Die Paul John Christmas Edition ist ab sofort im Fachhandel und über ausgewählte Online-Plattformen erhältlich. Wiederverkäufer können die Abfüllung über das Bremer Spirituosen Contor beziehen.

Über Paul John

Paul John Indian Single Malt ist eine international ausgezeichnete Whisky-Marke, die an den tropischen Küsten Goas in Indien produziert wird. Die Marke steht für kompromisslose Qualität und die Verwendung erstklassiger Zutaten. Paul John bietet eine breite Palette an Whiskys, darunter klassische Single Malts, limitierte Sondereditionen und fassstarke Abfüllungen, die sowohl Whisky-Kenner als auch Einsteiger begeistern. Die Destillerie verwendet ausschließlich indische Gerste, traditionelle kupferne Pot Stills und reift ihre Whiskys unter den einzigartigen klimatischen Bedingungen Goas. Jede Edition ist sorgfältig ausbalanciert und zeichnet sich durch Tiefe und Charakter aus, die Paul John zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Weitere Informationen zu Rising Brands finden Sie unter www.risingbrands.de.