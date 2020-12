Neu: Ledaig Sinclair Series Rioja Cask Finish

Ein torfiger Tobermory, daher unter dem Markennamen Ledaig, erwartet Whiskyfreunde in Kürze: Der Ledaig Sinclair Series Rioja Cask Finish ist ein mit 46,3% vol. abgefüllter Whisky ohne Altersangabe, der in der Sinclair Series aufgelegt wurde. Man sieht ihn als Hommage an John Sinclair, der 1798 die Destillerie gründete.

Der Ledaig Sinclair Series Rioja Cask Finish wurde aus stark getorfter Gerste hergestellt, lagerte zunächst in ex Bourbonfässern und durfte danach noch für 18 Monate in spanischen Rioja Rotweinfässern nachreifen. Er wird als eine gelungene Verbindung zwischen der Rauchigkeit eines Ledaigs und der Fruchtigkeit des spanischen Rotweins beschrieben.

36 Pfund wird der Ledaig Sinclair Series Rioja Cask Finish in den Fachgeschäften in Großbritannien kosten – ob er auch nach Deutschland kommt, ist der Ankündigung nicht zu entnehmen. Sollten wir diesbezüglich etwas hören, werden wir diese Meldung entsprechend ergänzen.

Nachtrag: Ein Leser hat uns darüber informiert, dass der Ledaig Sinclair Series Rioja Cask Finish in Deutschland bereits erhältlich ist. Danke, Joachim.