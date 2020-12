PR: Whisky Erlebnis veröffentlicht den 5. und letzten „Single Cask“ der Popart Collection für die Erles Whiskyecke

Die Popart Collection, die Whisky Erlebnis und Erles Whiskyecke über ein gutes Jahr gemeinsam gestaltet haben, findet am 6. Dezember zu Nikolaus einen würdigen Abschluss: Dann nämlich wird der Auchroisk 1995/2020 aus dem Ex-Bourbonfass in den (Vor)Verkauf kommen (Link unten).

Mehr dazu, und auch zu einer neuen Serie für das Jahr 2021, in der untenstehenden Presseaussendung:

Whisky Erlebnis veröffentlicht den 5. und auch letzten „Single Cask“ der Popart Collection für die Erles Whiskyecke am 06.12.2020 um 0:00 Uhr. (Nikolaus)

Was passiert, wenn 2 begeisterte Whisky Enthusiasten ein Ziel haben?

Genau: sie tun sich zusammen und kombinieren Ihr Know-how, denn das haben Christian Erlenmayer aus der Facebook Gruppe „Erles Whiskyecke“ und Shopbetreiber Andreas Semmer vom „Whisky Erlebnis“ bereits im Frühjahr 2019 gemacht. Zusammen haben Sie eine interessante Popart Collection ins Leben gerufen und treten seitdem als unabhängiger Abfüller auf.

Aktuell heißt es: Best of five, denn am Nikolaus kommt der 5. und letzte „Single Cask“ der Popart Collection auf den deutschen Markt.

Hier alle Infos zur 5. Popart:

Dieses Mal gehen wir wieder in die sanfte Speyside Region, allerdings mit einer Grandiosen Bourbonfass Lagerung mit über 25 Jahren Fassreifung. Man sagt ja, die besten Whiskys sind die alten aus einem ex-Bourbonfass. Erle und Ich haben uns diesen einmaligen Auchroisk Speyside Malt rausgesucht. Er ist die fünfte Single Cask Abfüllung der Popart Collection vom Whisky Erlebnis und Erles Whiskyecke. Ja und mit dieser Abfüllung wird die Popart Collection auch ein Abschluss finden.

Aber wo ein Ende ist, ist auch ein Neuanfang! – Lasst Euch überraschen, denn in 2021 wird es mit dem Neuen Unabhängigen Abfüller „Earlskine – Your Whisky Destination“ weitergehen.

Der Auchroisk der Anfang 1995 destilliert wurde, hat eine 25-Jährige Reifung im ex-Bourbon Hogshead #2063 hinter sich gebracht, nachdem er im November 2020 mit 49,4% vol. in Fassstärke abgefüllt wurde. Selbstverständlich ungefärbt und ohne Kühlfilterung. Der Single Cask ist auf 129 Flaschen limitiert. Und wird ab Sonntag den 06.12.2020 (Nikolaus) exklusiv im Onlineshop vom Whisky Erlebnis zum Vorverkaufspreis von 199,-€ erhältlich sein.

Auchroisk 1995/2020 Erles Whiskyecke Popart Batch #005 49,4% (Whisky Erlebnis)

199,90 € (1 l = 285,57 €) ab 6. Dezember

